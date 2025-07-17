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前立委陳歐珀詐領上百萬助理費 又一女助理涉案交保
民進黨前立委陳歐珀被控收受聯興國際物流數百萬元賄賂，推動「商港法」護航業者遭羈押，廉政署另查出，陳歐珀在立委任內詐領助理費，金額約上百萬元，專案小組6月發動搜索約談後，今天再約談多名助理到案，台北地檢署訊後命助理馬淑春5萬元交保。
陳歐珀被控與妻子徐慧諭等人涉浮報助理薪資與加班費，還要助理每月回捐款項，總計金額上百萬元，資金疑挪為己用，檢方先前已約談徐慧、助理劉恭銘、王宛娟、林家煒、李嘉玉；其中徐慧諭150萬交保、李嘉玉、王宛娟各5萬元交保。徐慧諭另侵吞「台灣勁宜蘭發展協會」款項，交保80萬元。
檢廉分析扣押物證，發現徐慧諭經手相關詐領助理費款項，帳戶有可疑資金轉入，今天約談再約談多名助理到案說明。
陳歐珀被控2016至2020年間，透過好友許仁圖（民進黨中央黨部前秘書長）收受聯興國際400萬元賄賂，利用在立法院交通委員會的職權，要求台灣港務公司在疫情期間，減免聯興國際在基隆港碼頭租金、管理費，以及停止調漲費用。
據調查，2018年初，德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」設備，陳歐珀依業者要求，推動商港法修法護航業者，把基隆港區內的民營公司列入管理對象，確保民營設施遭損壞時，可求償營業損失。
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