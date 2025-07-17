前澎湖議員陳慧玲夫婦涉貪遭起訴移審 2人各100萬元交保

澎湖縣前議員陳慧玲與夫婿蔡燈財被控詐領助理費，澎湖地檢署今天偵結起訴，澎湖地院下午審理，由於2人都認罪，沒有串證之虞，各准予新台幣100萬元交保，並責付給民進黨籍議員蘇育德。

澎湖地院下午審理陳慧玲、蔡燈財等人利用職務上機會詐取財物等罪，審酌已偵結起訴，2人於偵查、審判中均坦承犯行，且陳慧玲已不具有議員身分等情節，也無資力逃亡，應無配戴電子監控設備之必要，各提出新台幣100萬元保證金，責付於蘇育德後，並限制住居，限制出境、出海8月，另於每週三、六晚間6時至8時在住家門牌號碼前拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向地院報到8月。

陳慧玲等被控貪污案，澎湖地檢署今年6月10日指揮廉政署展開偵辦，11日法院裁准羈押陳慧玲及蔡燈財，迄今羈押37天。