快訊

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

前澎湖議員陳慧玲夫婦涉貪遭起訴移審 2人各100萬元交保

中央社／ 澎湖縣17日電

澎湖縣議員陳慧玲與夫婿蔡燈財被控詐領助理費，澎湖地檢署今天偵結起訴，澎湖地院下午審理，由於2人都認罪，沒有串證之虞，各准予新台幣100萬元交保，並責付給民進黨籍議員蘇育德。

澎湖地院下午審理陳慧玲、蔡燈財等人利用職務上機會詐取財物等罪，審酌已偵結起訴，2人於偵查、審判中均坦承犯行，且陳慧玲已不具有議員身分等情節，也無資力逃亡，應無配戴電子監控設備之必要，各提出新台幣100萬元保證金，責付於蘇育德後，並限制住居，限制出境、出海8月，另於每週三、六晚間6時至8時在住家門牌號碼前拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向地院報到8月。

陳慧玲等被控貪污案，澎湖地檢署今年6月10日指揮廉政署展開偵辦，11日法院裁准羈押陳慧玲及蔡燈財，迄今羈押37天。

陳慧玲曾當選馬公市民代表，擔任澎湖縣議會第18及19屆議員，也曾獲民進黨提名不分區立委，但未當選。2023年擔任行政院南部服務中心現任副執行長，今年6月10日因涉嫌於擔任澎湖縣議員期間，利用人頭詐領助理費案，遭澎湖地檢署羈押，今天偵結起訴，澎湖地院下午審理獲得交保。

澎湖縣前議員陳慧玲。圖／中央社
澎湖縣前議員陳慧玲。圖／中央社

議員 澎湖縣 民進黨 廉政署 台幣

延伸閱讀

涉貪鄉長出庭…鄉親擁抱釀火爆拉扯 中院：加強教育訓練

南部聯合執行中心副執行長陳慧玲涉詐議員助理費 今貪汙起訴

台南市調處調查官涉貪遭「自家人」搜索 檢方今凌晨聲押禁見

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

相關新聞

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬交保

有「車模界林志玲」之稱的蔡語芯因失眠向名醫吳紹琥求診，施打舒眠「牛奶針」後不治，台北地檢署今傳喚吳紹琥出庭，訊後依過失致...

三度買凶殺前妻！男重金聘黑幫下達「必死令」 法官出手了

桃園王姓男子與廖姓前妻去年6月下旬因故離婚，他懷疑對方出牆，重金聘黑幫三度下達「必死令」，廖女於9、11月間先後遭嚴重追...

涉貪鄉長出庭…鄉親擁抱釀火爆拉扯 中院：加強教育訓練

南投信義鄉長全志堅涉收回扣貪汙遭起訴、羈押至今，台中地院今上午開庭時，內外聚集逾30名親友聲援，有1名女子趁解送途中上前...

前澎湖議員陳慧玲夫婦涉貪遭起訴移審 2人各100萬元交保

澎湖縣前議員陳慧玲與夫婿蔡燈財被控詐領助理費，澎湖地檢署今天偵結起訴，澎湖地院下午審理，由於2人都認罪，沒有串證之虞，各...

被控洩露取締勤務給業者收賄 台南停職中派出所長喊冤

台南歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控於去年6月底涉洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免林所承攬建案工程4名司機...

非法第三方支付公司勾結博弈集團 網購平台助收300億元非法賭資

刑事警察局偵查第二大隊第一隊分析可疑洗錢金流交易明細，發現有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取贓款。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。