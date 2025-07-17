涉貪鄉長出庭…鄉親擁抱釀火爆拉扯 中院：加強教育訓練

南投信義鄉長全志堅涉收回扣貪汙遭起訴、羈押至今，台中地院今上午開庭時，內外聚集逾30名親友聲援，有1名女子趁解送途中上前要擁抱全，被法警猛拉一把分開爆發激烈肢體衝突；台中地院呼籲各界勿妨害執法，也將加強法警教育訓練。

台中地院今上午9點半開庭，全志堅的親友、支持者一早就到10法庭外等候，眼見羈押中被上腳鐐、手銬的全進入法庭，眾人紛紛聲援喊加油，庭內旁聽席也全部坐滿人，開庭近3個小時才結束。

由於法官當庭裁示全解除禁見，並諭知還押，庭外親友紛紛聚攏想和全志堅喊話、接觸，法警當下已告知全雖解除禁見，但請勿靠近或觸碰，並將上銬中的全要帶出法庭。

未料1名女子突然靠近要擁抱全，遭法警猛然將向後拉，另1名男子見狀再上前推了法警一把，3法警遭團團包圍，一度爆發激烈口角、拉扯，聲音大到整棟司法大厦都聽得見，還有其他仍在開庭的法官也聽到吵架聲響。

眾多鄉親擠在法庭走廊上，全志堅則上銬被包圍其中，他也試圖想勸鄉親冷靜，場面一度相當失控。後來法警大吼幾聲後，鄉親們停止動作，這才將全帶回候審室準備載回台中看守所還押。

台中地院表示，羈押被告全志堅今日庭訊完畢，法官裁定解除禁見並還押，法警執行解還程序時，有1名全的女性親友情緒激動上前擁抱全，法警見狀，將該名女子與全分開，並表示不得妨害解送，支援法警趕赴協助戒護，安全護送全至候審室等候解還看守所。