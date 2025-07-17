三度買凶殺前妻！男重金聘黑幫下達「必死令」 法官出手了

桃園王姓男子與廖姓前妻去年6月下旬因故離婚，他懷疑對方出牆，重金聘黑幫三度下達「必死令」，廖女於9、11月間先後遭嚴重追撞車禍、闖店強盜，差點喪命，桃園地院今審結，依殺人未遂等罪，將王某判應執行12年、黑幫王男10年，其他共犯均7年以上，可上訴。

判決主文指出，王咏杰、王繹駩及程亦彣共同犯殺人未遂罪，各處8年、7年4月及7年徒刑；王咏杰、王繹駩、羅男共同犯毀損罪，各處3月、2月及2月徒刑，得易科；王咏杰、王繹駩、李宗航共同犯殺人未遂罪，各處9年、8年6月、7年2月；成年人熊冠閔與少年共同犯攜帶兇器強盜罪判7年3月，涉案黃姓少年移由台中地方法院少年法庭審理。

起訴指出，大園35歲王咏杰與前妻結婚8年育1子，2024年6月26日因故離婚後，王懷疑前妻不忠，又見她有新歡，由愛生恨找自稱黑幫的24歲王繹駩「幫忙處理」，阿駩聯絡本地及外縣市22歲程男、30歲羅男、18歲熊男、19歲李男及黃姓少年等5人助陣。

王教唆阿駩與程男製造假車禍，2024年9月19日晚上7時32分，在前妻下班必經中壢區中豐北路與大圳路交岔口，以極快車速從後方向前追撞，前妻當場人車彈飛倒地，臉部重創、牙斷鼻骨骨折、頭部和四肢挫傷，緊急送醫救回一命；阿駩與程男事後各獲40萬、10萬報酬。

半個月後，王見前妻竟能康復又教唆阿駩與羅男駕車衝撞，同年11月5日早上7時42分守在中壢環球購物中心地下停車場出口，見被害人駕車經過，追上碰撞，造成後保險桿及車體毀損，所幸前妻不在車上，羅欠阿駩的2萬元於是免還。

王教唆阿駩製造2次假車禍事故未成，這次交代務必讓她死。阿駩邀來李宗航，又委託熊冠閔找幫手黃少聽候安排，阿駩備妥鋁棒、頭套及黑色提袋交給李，李、黃去年11月14日傍晚會合搭車到前妻開的通訊行附近，李當晚6時18分持鋁棒進入店內，朝櫃台後的廖女頭部連續攻擊。

李見廖無意識誤認已死，依王某交代搜刮多支智慧型手機及17萬元現鈔逃逸，並將戰利品交給接應的黃少，黃又搭車到觀音將提袋交給阿駩，途中卻趁機暗槓2支手機及現金17萬，熊得知，指示黃少15日寄1支手機給他，待阿駩將搶得手機成果回報後，又獲王某10萬元酬勞和4支手機，行凶李男只獲2千元，反倒是黃少有支新手機和現鈔。

審理時，針對去年11月5日第2起假車禍，王咏杰、王繹駩和羅男均認罪，依毀損罪分別判處3月、2月及2月徒刑，得易科罰金；至於同年9月19日第1起假車禍涉及殺人未遂部分，王咏杰、王繹駩及程亦彣均否認有殺人犯意，不過法官依據卷內證據認定，王等人明知在汽車高速衝撞機車的情形下，機車駕駛人有因傷死亡可能，仍謀議並實施，均有殺人之不確定故意。

針對去年11月14日晚間持棒強盜的殺人未遂部分，行凶者李宗航認罪，其餘被告均否認。法官依卷內事證認定王咏杰、王繹駩與李宗航間有犯意聯絡及行為分擔，法官另認定熊男僅有傷害犯意，並無殺人犯意聯絡，因此熊並非共同正犯；至於攜帶兇器強盜部分，王繹駩、李宗航坦承，熊冠閔僅認普通強盜罪，法官依卷內事證認定熊與阿駩等人有犯意聯絡及行為分擔。