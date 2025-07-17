被控洩露取締勤務給業者收賄 台南停職中派出所長喊冤

台南歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控於去年6月底涉洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免林所承攬建案工程4名司機載運營建事業廢棄物遭取締，甚至違法傾倒永康區，事後再以茶葉行賄所長，許、林被訴貪汙等罪嫌，今下午開庭，2人均否認涉貪汙罪嫌。

案發後，許姓所長經法院裁押不到4個月，目前遭警方停職中，林則裁押迄今快5月。台南地檢署依貪汙、違反廢棄物清理法等罪嫌，6月間起訴許、林及4名司機等共9人。

台南地院下午陸續分批召開準備庭，許承認洩露國防以外機密罪嫌，否認收賄、圖利等罪嫌。林承認違反廢清法罪嫌，也否認行賄及圖利等罪嫌。

林表示，平常警友會就有送茶葉給派出所，供員警或洽公民眾泡茶，若真的要賄賂所長，也不可能僅送價值1500元茶葉，當時是交付茶葉給歸南派出所，而非所長個人。至於所長在LINE對話，只是告訴他勤務訊息，他再轉告其他司機。

律師指出，有關交通取締或交通大執法，屬於公開事項，當天是交通取締，沒有秘密性可言。當庭也呈送市警局相關公告佐證。

檢方認為，市府所公告屬於大範圍，特定地點或路段即是秘密。且依警察法等相關法規，即使廢清法相關事宜，所長也有查緝之責，所長洩漏特定路段，讓業者有所規避，隨意傾倒廢棄物，違背相關法令明確。