快訊

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

聽新聞
0:00 / 0:00

被控洩露取締勤務給業者收賄 台南停職中派出所長喊冤

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控於去年6月底涉洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免林所承攬建案工程4名司機載運營建事業廢棄物遭取締，甚至違法傾倒永康區，事後再以茶葉行賄所長，許、林被訴貪汙等罪嫌，今下午開庭，2人均否認涉貪汙罪嫌。

案發後，許姓所長經法院裁押不到4個月，目前遭警方停職中，林則裁押迄今快5月。台南地檢署依貪汙、違反廢棄物清理法等罪嫌，6月間起訴許、林及4名司機等共9人。

台南地院下午陸續分批召開準備庭，許承認洩露國防以外機密罪嫌，否認收賄、圖利等罪嫌。林承認違反廢清法罪嫌，也否認行賄及圖利等罪嫌。

林表示，平常警友會就有送茶葉給派出所，供員警或洽公民眾泡茶，若真的要賄賂所長，也不可能僅送價值1500元茶葉，當時是交付茶葉給歸南派出所，而非所長個人。至於所長在LINE對話，只是告訴他勤務訊息，他再轉告其他司機。

律師指出，有關交通取締或交通大執法，屬於公開事項，當天是交通取締，沒有秘密性可言。當庭也呈送市警局相關公告佐證。

檢方認為，市府所公告屬於大範圍，特定地點或路段即是秘密。且依警察法等相關法規，即使廢清法相關事宜，所長也有查緝之責，所長洩漏特定路段，讓業者有所規避，隨意傾倒廢棄物，違背相關法令明確。

檢方起訴，林於去年5月至7月間，承攬仁德區北保路建案地下室開挖工程，避免司機載運營建事業廢棄物遭取締，而賄賂時任歸南派出所許姓所長。且林與司機等人未經主管機關許可，超載違法傾倒營建事業廢棄物於台南市永康區等處。

台南地院今天下午分批召開準備庭，許姓所長僅承認洩露國防以外機密罪嫌，否認收賄、圖利等罪嫌。圖／本報資料照
台南地院今天下午分批召開準備庭，許姓所長僅承認洩露國防以外機密罪嫌，否認收賄、圖利等罪嫌。圖／本報資料照

茶葉 廢棄物 台南

延伸閱讀

1家8口因精神病領6500萬 住院還去麥當勞、唱歌…被控詐欺無罪確定

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：但不清楚為何捐30萬

收賄逾14億元 前西藏黨委書記吳英杰被判死緩

長榮航被控歧視育嬰留停員工 洪申翰：育嬰不該是不當對待理由

相關新聞

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬交保

有「車模界林志玲」之稱的蔡語芯因失眠向名醫吳紹琥求診，施打舒眠「牛奶針」後不治，台北地檢署今傳喚吳紹琥出庭，訊後依過失致...

三度買凶殺前妻！男重金聘黑幫下達「必死令」 法官出手了

桃園王姓男子與廖姓前妻去年6月下旬因故離婚，他懷疑對方出牆，重金聘黑幫三度下達「必死令」，廖女於9、11月間先後遭嚴重追...

涉貪鄉長出庭…鄉親擁抱釀火爆拉扯 中院：加強教育訓練

南投信義鄉長全志堅涉收回扣貪汙遭起訴、羈押至今，台中地院今上午開庭時，內外聚集逾30名親友聲援，有1名女子趁解送途中上前...

前澎湖議員陳慧玲夫婦涉貪遭起訴移審 2人各100萬元交保

澎湖縣前議員陳慧玲與夫婿蔡燈財被控詐領助理費，澎湖地檢署今天偵結起訴，澎湖地院下午審理，由於2人都認罪，沒有串證之虞，各...

被控洩露取締勤務給業者收賄 台南停職中派出所長喊冤

台南歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控於去年6月底涉洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免林所承攬建案工程4名司機...

非法第三方支付公司勾結博弈集團 網購平台助收300億元非法賭資

刑事警察局偵查第二大隊第一隊分析可疑洗錢金流交易明細，發現有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取贓款。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。