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「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

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「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬交保

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

有「車模界林志玲」之稱的蔡語芯因失眠向名醫吳紹琥求診，施打舒眠「牛奶針」後不治，台北地檢署今傳喚吳紹琥出庭，訊後依過失致死罪諭令吳紹琥200萬元交保、限制出境出海。

蔡語芯先前因打「牛奶針」昏迷19天，拔管後喪命，拔管前她的閨蜜翁子涵在社群發文，附上跪地央求照片希望家屬別拔管，並指控家屬是為了遺產才這麼做，一度引起熱議。

據調查，蔡語芯因有失眠困擾，前往台北市在忠孝東路上的「法瑞診所」進行舒眠電波療程時，施打「牛奶針」舒眠針劑，未料注入針劑後，失去生命跡象，醫護人員搶救，卻陷入深度昏迷，自5月25日起，昏迷指數維持3，家屬6月12日決定拔管。

檢方6月1日搜索法瑞診所，查扣相關醫護人員手機、針劑使用紀錄，並將吳紹琥列被告調查。吳紹琥專長抗衰老，被喻為「回春名醫」，但他因走私胎盤素注射劑，被檢方依違反藥事法起訴，法院審理。

有「車模界林志玲」稱號的蔡語芯，前往名醫吳紹琥開設的診所施打牛奶針，詎料卻昏迷，家屬決定拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書
有「車模界林志玲」稱號的蔡語芯，前往名醫吳紹琥開設的診所施打牛奶針，詎料卻昏迷，家屬決定拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書
醫美名醫吳紹琥涉過失致死交保200萬元、限制出境出海。圖／報系資料照
醫美名醫吳紹琥涉過失致死交保200萬元、限制出境出海。圖／報系資料照

醫護人員 診所 牛奶針 失眠

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