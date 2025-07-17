「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬交保

有「車模界林志玲」之稱的蔡語芯因失眠向名醫吳紹琥求診，施打舒眠「牛奶針」後不治，台北地檢署今傳喚吳紹琥出庭，訊後依過失致死罪諭令吳紹琥200萬元交保、限制出境出海。

蔡語芯先前因打「牛奶針」昏迷19天，拔管後喪命，拔管前她的閨蜜翁子涵在社群發文，附上跪地央求照片希望家屬別拔管，並指控家屬是為了遺產才這麼做，一度引起熱議。

據調查，蔡語芯因有失眠困擾，前往台北市在忠孝東路上的「法瑞診所」進行舒眠電波療程時，施打「牛奶針」舒眠針劑，未料注入針劑後，失去生命跡象，醫護人員搶救，卻陷入深度昏迷，自5月25日起，昏迷指數維持3，家屬6月12日決定拔管。