快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

非法第三方支付公司勾結博弈集團 網購平台助收300億元非法賭資

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局偵查第二大隊第一隊分析可疑洗錢金流交易明細，發現有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取贓款。警方今年3月，逮捕經營非法支付公司的李姓主嫌等5人，李嫌與博奕集團合作1年3個月，就收取數十家線上博奕娛樂城至少300億元賭資，並從中抽取1500萬元的手續費。

警方指出，45歲李姓男子成立兩家非法第三方支付公司，又在兩家公司下成立兩家電商平台，向銀行申請虛擬帳號服務，取得大量虛擬帳號後，李嫌與博奕集團勾結，透過兩家電商平台與博弈網站串接介面，讓賭客在線上娛樂城點選儲值時自動產生一組專屬虛擬帳號，賭客便可直接將資金匯入帳號，迅速完成儲值程序，表面上金流去向是電商平台的虛擬帳戶，形同以網購方式平台掩蓋不法金流。

警方說，李嫌的設計形同為博弈平台提供「即時金流服務」，這類虛擬帳號服務可隨時大量產出，不僅提升不法資金流轉效率，更能規避金融監理與警方追查，大幅增加偵辦難度。

李嫌透過操作兩間公司帳戶，與博弈集團勾結操控金流，自2023年12月至2025年3月間，協助線上娛樂城收取高達至少300億元賭資，娛樂城從中獲利不法金流約30億元，李嫌則收取0.3%至0.5%代收付手續費，獲利至少1500萬元。

警方偵查可疑金流，發現李嫌成立的電商平台牽扯其中，追查後在今年3月13日同步執行查緝行動，搜索公司並拘捕李嫌等5人到案，警方扣押嫌犯銀行帳戶內6千餘萬元及一間市值約2千餘萬元的房屋，另查扣手機、電腦、平板電腦、虛擬帳號收款申請書、賓士車1輛等證物。

警方將李姓男子等人，依洗錢、組織犯罪及加重詐欺、意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，李男與張姓、羅姓成員等3人遭羈押。

45歲李姓男子成立非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取非法博奕贓款，圖為警方查扣的賓士車。記者廖炳棋／翻攝
45歲李姓男子成立非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取非法博奕贓款，圖為警方查扣的賓士車。記者廖炳棋／翻攝
45歲李姓男子（左一）成立非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取非法博奕贓款，圖為警方查扣贓證物。記者廖炳棋／翻攝
45歲李姓男子（左一）成立非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取非法博奕贓款，圖為警方查扣贓證物。記者廖炳棋／翻攝
45歲李姓男子（左一）成立非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取非法博奕贓款。記者廖炳棋／翻攝
45歲李姓男子（左一）成立非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取非法博奕贓款。記者廖炳棋／翻攝

電商 網購 洗錢 帳戶

延伸閱讀

Steam禁止「特定成人向遊戲」等違反金流業者標準的作品 部分遊戲已遭下架

用法拉利詐3億！博弈貴公子曾開限量千萬超跑 撐傘淋雨自嘲「傻B」

每月43萬給女友！博弈貴公子用法拉利騙3億 豪宅、名錶全曝光

線上博弈集團在台設機房專詐大陸人 假電腦公司3個月經手5000萬

相關新聞

被控洩露取締勤務給業者收賄 台南停職中派出所長喊冤

台南歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控於去年6月底涉洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免林所承攬建案工程4名司機...

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬交保

有「車模界林志玲」之稱的蔡語芯因失眠向名醫吳紹琥求診，施打舒眠「牛奶針」後不治，台北地檢署今傳喚吳紹琥出庭，訊後依過失致...

非法第三方支付公司勾結博弈集團 網購平台助收300億元非法賭資

刑事警察局偵查第二大隊第一隊分析可疑洗錢金流交易明細，發現有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取贓款。警方...

行人不走斑馬線「一律開罰1800元」？桃警這樣說

近日Line群組流傳「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」引發網友議論，對此桃園警方表示...

台中男受託照顧倉鼠…深夜載到空地棄養釀3死 判拘役再罰20萬

台中張姓男子受朋友委託照顧3隻寵物倉鼠，卻沒好好照顧反而選在趁深夜載到偏僻空地棄養，其中1隻事前就死亡，另2隻因缺乏食物...

超狂韓團男粉絲 假扮新聞台工作人員混入舞台前遭抓

高雄市一名41歲陳姓男子因為是韓國偶像男團Super Junior的忠實粉絲，卻在去年Super Junior成員東海及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。