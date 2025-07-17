非法第三方支付公司勾結博弈集團 網購平台助收300億元非法賭資

刑事警察局偵查第二大隊第一隊分析可疑洗錢金流交易明細，發現有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取贓款。警方今年3月，逮捕經營非法支付公司的李姓主嫌等5人，李嫌與博奕集團合作1年3個月，就收取數十家線上博奕娛樂城至少300億元賭資，並從中抽取1500萬元的手續費。

警方指出，45歲李姓男子成立兩家非法第三方支付公司，又在兩家公司下成立兩家電商平台，向銀行申請虛擬帳號服務，取得大量虛擬帳號後，李嫌與博奕集團勾結，透過兩家電商平台與博弈網站串接介面，讓賭客在線上娛樂城點選儲值時自動產生一組專屬虛擬帳號，賭客便可直接將資金匯入帳號，迅速完成儲值程序，表面上金流去向是電商平台的虛擬帳戶，形同以網購方式平台掩蓋不法金流。

警方說，李嫌的設計形同為博弈平台提供「即時金流服務」，這類虛擬帳號服務可隨時大量產出，不僅提升不法資金流轉效率，更能規避金融監理與警方追查，大幅增加偵辦難度。

李嫌透過操作兩間公司帳戶，與博弈集團勾結操控金流，自2023年12月至2025年3月間，協助線上娛樂城收取高達至少300億元賭資，娛樂城從中獲利不法金流約30億元，李嫌則收取0.3%至0.5%代收付手續費，獲利至少1500萬元。

警方偵查可疑金流，發現李嫌成立的電商平台牽扯其中，追查後在今年3月13日同步執行查緝行動，搜索公司並拘捕李嫌等5人到案，警方扣押嫌犯銀行帳戶內6千餘萬元及一間市值約2千餘萬元的房屋，另查扣手機、電腦、平板電腦、虛擬帳號收款申請書、賓士車1輛等證物。