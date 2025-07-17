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柯文哲涉貪「隨身碟excel檔案」檢辯各自解讀 今傳喚王令麟作證

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城收賄案，合議庭今下午傳喚東森集團總裁王令麟查證捐政治獻金的過程，王證稱捐款由東森2名董事集資。威京集團主席沈慶京律師稱，硬碟工作簿的記錄純屬推論，檢察官認為記載有據，證明柯收賄。

依檢方起訴資料，柯文哲的隨身碟工作簿excel檔案中記載「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」，檢察官偵查中傳喚王說明，認為「500」即是500萬元，與沈慶京有關的「1500」是沈的行賄款1500萬元。

王令麟偵查中稱，基隆市副市長邱佩琳向他說民眾黨沒錢、沒人，希望可以捐款，台北市長室前主任謝明珠也證稱詢問東森高層募款意願，對方回覆若柯文哲不小心會當上總統，所以還是捐一下。

王令麟今作證接受沈慶京的律師徐履冰主詰問。王表示，與柯文哲是時任東森集團董事邱佩琳介紹認識，以此之前，個人及旗下企業都沒有捐款給特定政黨或特定候選人。

王說，邱佩琳拜託他支持民眾黨，時間、場合不太記得，他回邱女說朋友中有人對柯文哲有好感，可以幫忙開口；他稱，柯2度來東森演講，邱女應是順口請託募款，在他認知，柯文哲就是民眾黨、民眾黨就是柯文哲。

王令麟說，他個人因要償還父親債務，於球敘時與欣賞柯的東森集團董事楊建國、蕭侃說如能力許可可以支持柯，楊、蕭後來把支票交給東森財務人員黃鈺婷去處理，至於楊建國是因捐款合法，才找弟弟或弟弟的公司處理。

對於王令麟的證據調查程序，檢方本已捨棄又排庭，輪檢察官反詰問時，王說「你們不是放棄嗎？」女檢察官陳思荔說「還是問一下好了」。

陳思荔詰問時，王令麟說，邱佩琳介紹柯文哲來東森時，柯帶著前主任李文宗，楊建國、蕭侃不知道民眾黨黨部在哪，因在東森得易購有引介黃鈺婷認識柯、李，他們才知道捐政治獻金的窗口是李文宗，有關廉詢筆錄王令麟指「面子做給我」等，王說，是指邱拜託他捐款、他再拜託楊、蕭出錢。

徐履冰表示，依王令麟證言，可知檢察官對工作簿excel檔案屬推論性質，檢方推論王令麟捐了500萬元與事實不符「並沒有王令麟捐500萬這件事」，工作簿不論是誰記錄的，不能推論成沈慶京交付1500萬元賄款給柯，「那如果是與沈有關的人捐的呢？」

主任檢察官林俊廷則表示，王令麟作證後，證明工作簿上的數字記載為正確，柯也記下款項是由邱佩琳引介而來，只有完全了解捐款的人才知道要感謝誰，不是外人可以了解，柯知道這筆錢要謝的人是王令麟。

民眾黨前主席柯文哲。記者曾吉松／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者曾吉松／攝影
台北地方法案今天審理京華城案，下午傳喚東森集團總裁王令麟。記者曾吉松／攝影
台北地方法案今天審理京華城案，下午傳喚東森集團總裁王令麟。記者曾吉松／攝影

王令麟 沈慶京 民眾黨 柯文哲 李文宗 捐款

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