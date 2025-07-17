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行人不走斑馬線「一律開罰1800元」？桃警這樣說

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

近日Line群組流傳「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」引發網友議論，對此桃園警方表示，這些皆為誤傳假訊息，呼籲民眾勿隨意傳遞假訊息，誤導他人。

桃園警分局指出，近日Line群組流傳「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」、「本月20日開始紅燈右轉罰5400元，三次馬上吊銷駕照」、「還有紅燈右轉5400元（這是目前交通警察的重點工作之一）注意喔」、「超速由1200-2400元，調為6000+！每超速1公里加罰100元，若限速60，你開80，則需付8000等」，其實都是誤傳假訊息。

警方提到，群組內流傳圖片教導民眾，稱被檢舉違規時可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人「提供監視設備檢驗合格的認證文件」做為反制。不過，桃園分局表示，這類申訴理由在實務上已多次被打臉，不管是裁決單位或法院都會依據檢舉影片或是照片做實質審查。桃園警分局交通組組長林健祥表示，檢舉事實狀態交通違規不用度量衡檢驗，請民眾不要誤信網路假訊息。

桃園警方指出，交通違規檢舉只要符合檢舉要件，民眾檢舉工具不是如警方執法的專用儀器，是毋須定期送檢驗的，因此不需經過檢驗合格才能檢舉違規。民眾檢舉交通違規案件有具體規定，包括：

一、檢舉人要填寫姓名、地址、身分證字號及聯絡方式（實名制）。

二、採證日起7日內必須提出檢舉，(例：6月20日拍攝的相片，最晚6月26日要提出檢舉）。

三、取證照片或影片必須要有日期、時間顯示，並詳載違規行為地點及違規事實。

四、違規車輛應拍攝清楚車牌、顏色及地面標線，照片應附上至少兩張連續採證照片（或影片）。

五、違規停車必須可以證明車輛未移動，所拍攝採證照片可明顯辨識駕駛座上無人，或者影片2張以上的相片可看出違規車輛停放在同一位置，且靜置時間達3分鐘以上。

警方指出，被檢舉人可依上述規定檢視，如發現檢舉人未依規定或不符實情，可向裁決單位提出申訴，再由告發的警方做進一步查處後回復。桃園分局特別提醒，民眾勿隨意傳遞假訊息誤導他人，另也提醒民眾經分析相關車禍數據，桃園警方當前的交通執法取締重點是「酒駕、闖紅燈、超速、車不停讓行人、無照駕駛、行人的各項違規」，提醒大家要遵守交通規則。

近日Line群組流傳「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」桃園警方表示皆為誤傳假訊息。記者周嘉茹／翻攝
近日Line群組流傳「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」桃園警方表示皆為誤傳假訊息。記者周嘉茹／翻攝

闖紅燈 桃園 假訊息 交通違規

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