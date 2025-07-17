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台中男受託照顧倉鼠…深夜載到空地棄養釀3死 判拘役再罰20萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子受朋友委託照顧3隻寵物倉鼠，卻沒好好照顧反而選在趁深夜載到偏僻空地棄養，其中1隻事前就死亡，另2隻因缺乏食物、水源也前後死亡，有民眾目擊鼠屍檢舉才曝光；法院以張男棄置倉鼠致死，依違反動物保護法判他拘役20日、併科罰金20萬元，可上訴。

檢警調查，張男（28歲）受託照顧3隻倉鼠，卻不肯好好看顧、飼養，2023年9月17日晚上10點多開車將倉鼠們載到大里區一處偏僻空地，直接丟棄在原地不顧，其中1隻先前死亡，另外2隻則放任其自生自滅。

由於張男沒有提供充足、適當，乾淨且無害的食物、飲水及環境，2隻倉鼠慘遭活活餓死，後來有附近民眾行經，接連發現3隻鼠屍，且明顯就是人為飼養的寵物鼠，經向動保處、警方檢舉報案才曝光。

警方調閱周圍監視器，發現張男趁著深夜開車到場棄養，以車追人掌握其身分送辦；檢方訊時，張男坦承不諱，並有現場照片、監視器畫面等可佐。

檢方偵結依動物保護法，故意使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失罪嫌，將張男向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，張男依飼主委託，卻將倉鼠棄置不顧，導致2隻倉鼠死亡，考量張犯後坦承、態度尚可，審酌一切情狀後依動保法，動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失罪判張拘役20日，併科拘役20萬元。

示意圖，非當事倉鼠。示意圖／ingimage
示意圖，非當事倉鼠。示意圖／ingimage

死亡 動物 倉鼠

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