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超狂韓團男粉絲 假扮新聞台工作人員混入舞台前遭抓
高雄市一名41歲陳姓男子因為是韓國偶像男團Super Junior的忠實粉絲，卻在去年Super Junior成員東海及銀赫要來台演出時、沒有搶到高雄櫻花季演唱會的門票，竟在演出當天假冒成新聞台工程人員混入演唱會場，直到被眼尖會場人員覺得怪異才識破，陳男因此吃上詐欺罪嫌，可能將面臨5年以下有期徒刑。
檢警調查，去年3月22日到24日在夢時代前廣場由7-11推出的高雄櫻花季邀請到多組國際藝人登台，包含BoA寶兒、卡莉怪妞、Mamamoo成員華莎及日本女子偶像團體FRUITS ZIPPER等，其中還邀請到韓國偶像男團Super Junior的成員東海、銀赫，引發粉絲搶票熱潮。
一名陳姓男子是Super Junior的忠實粉絲，他在事前搶票時失利，沒有搶到最靠近舞台的搖滾區門票，沒想到他竟然異想天開，在24日Super Junior D&E 東海及銀赫登台當天，為了近距離欣賞偶像風采，拿著新聞台人員的名片假冒來工作，順利混入演唱會場。
陳男成功入場後，直接就跑到舞台前方第一排等候開場，但因為他明明說是來工作，身上卻沒有任何採訪設備，連麥克風、攝影機都沒有，純純一臉粉絲雀躍模樣，反而引起現場工作人員起疑，上前對他第二次查驗身分，當場識破。
陳男為了追星，假扮成新聞台人員混入Super Junior的演唱現場，已涉嫌詐欺罪，雖然他在偵查後坦承犯行，不過仍遭高雄地檢署依詐欺罪嫌起訴，可能將面臨5年以下有期徒刑，併科50萬元罰金。
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