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司委會考察成少共犯 高檢署坦承有5困境

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

司法法制委員會17日考察高檢署有關「成少共犯」偵查的狀況。（中央社示意圖）
司法法制委員會17日考察高檢署有關「成少共犯」偵查的狀況。（中央社示意圖）

少年犯與成人犯分開偵查，容易造成犯罪漏洞！」國民黨立委吳宗憲17日在高檢署考察時，呼籲少年法官了解詐團的底層邏輯和檢警偵查的需求，政府也要協助青年遠離詐團誘惑；高檢署檢察官趙燕利表示則說，目前偵辦成少共犯有5大困境，包括管轄認定、無法同步約談與搜索、錯失關鍵證據時機與難溯源等。

無法同步約談成少

立法院司法及法制委員會17日考察臺灣高等檢察署有關法務部、司法院、內政部警政署就「面對少年擔任車手倍數暴增，偵辦成少共犯案件中，犯罪偵查之優勢證據主義與法官先議權制度之少年保護如何調和」業務概況。

會中，台灣高檢署檢察官趙燕利表示，目前檢察官偵辦成少共犯有5大困境，包括少年犯管轄認定不一、無法同步約談與搜索、錯失關鍵證據時機，且少年在犯罪集團居於關鍵地位時，無法即時取得其共數或上游情資，難以向上溯源。目前正透過成立成少共犯案件協調機制等方式，建立聯繫窗口、並設法縮短程序落差。

後端矯正資源難負荷

國民黨立委吳宗憲指出，111年少年車手685人，到了113年暴增為2354人，短短兩年增加了243%，少年涉嫌詐欺犯罪人數更高達「3124」人次，更令人擔心的是， 這些少年不是隨機誤入歧途，他們被詐團「培訓」成說謊高手，甚至背下「教戰手冊」，學會如何在面對檢警、法官時繼續「演」，繼續「騙」。

另外，上個月司法委員會考察誠正中學，發現矯正學校的學生數從年初160位成長到現在272位，成長率將近七成，超越少年犯罪成長速度。這代表後端矯正資源即將爆炸，不只輔導無法負荷，更生資源也可能告急。吳宗憲說，如今要保護少年時，更要思考：「司法能不能讓他們遠離詐團的誘惑？」

了解詐團思考模式

吳宗憲強調，要做的不只是處理個案，更要去了解犯罪集團在想些什麼，運作模式是什麼，他們是用什麼手法來欺騙被害人、檢警和法官。呼籲少年法官也必須了解詐團的底層邏輯和檢警偵查的需求，共同協助從源頭切斷瓦解這個犯罪生態鏈，不要再有少年成為免洗筷，真正保護我們的少年，進而保護整個社會。

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