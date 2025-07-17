竹聯幫旭仁會長出資成立律師事務所 涉暴力討債14人起訴
竹聯幫仁堂旭仁會代理會長陳躍中涉指派小弟暴力討債，甚至出資成立律師事務所，助幫眾打官司。台北地檢署偵結今依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴陳等14人，陳躍中在押看守所，明移審法院。
旭仁會長「瘋狗偉」陳泉偉涉多起暴力討債遭法辦羈押禁見，成員陳躍中被推選而出主導旭仁會事務，2023年間被控涉教唆幫眾犯下多起暴力討債案。檢警追查，2021年間，蘇姓古董商販賣一批明朝、清朝時期佛像，陳姓古董商及賴姓金主以約4千萬元支票、本票收購，卻懷疑藏有贗品，2023年陳躍中涉指示小弟找上蘇逼解決此事。
檢警再查，陳躍中在2023年間出資成立律師事務所，疑透過訴訟手段向當事人討債，也會由律師替幫眾小弟打官司，其中王姓小弟因詐欺官司陸續積欠10餘萬元律師費，拿不出錢，遭幫眾找到堂口抽打屁股。檢警也查出，陳等人涉替委託人討債、打電話恐嚇，又疑似製造假車禍恫嚇索討巨額賠償金。
台北地檢署今年3月間指揮警方搜索、約談陳躍中及幫眾，檢方訊後認陳躍中有串滅證及反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准，其餘幫眾3萬至8萬元交保。檢方今偵結，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌起訴陳等人。
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