影／台中地院火爆推擠衝突！信義鄉長涉貪開庭…聲援親友法警互拉扯
南投信義鄉公所弊案連連，秘書胡錦龍、鄉代會主席李國源前後遭搜索收押，台中地檢署向上突破今年3月再抓到鄉長全志堅，偵查短短17天就依貪汙罪嫌將他起訴；台中地院今開庭，庭內外聚集30多名親友旁聽、聲援，庭後全男還押途中，還有親友試圖靠近，和法警爆發嚴重衝突。
台中地院今上午9點半開庭，包括全的親友、支持者一早就到場聲援，因全志堅仍在羈押中，上午由法警戒護進入法庭時，不少人就在外對他喊加油、相互打氣，第10法庭內除了當事人外，旁聽席也全部坐滿。
直至中午12點多開庭結束，法官諭知全志堅還押，庭外親友們紛紛聚攏想藉此和全志堅喊話，現場法警經告知全雖解除禁見，但請勿靠近或觸碰，並將上銬中的全帶出第10法庭。
有目擊者看到，當時1名女子突然靠近全志堅，被法警猛然將向後拉，另1名男子再上前推法警，現場僅約3法警遭團團包圍，一度爆發激烈口角、拉扯，聲音大到整棟司法大厦都聽得見，一群人擠在法庭走廊上，全雙手雙腳上銬也被包圍其中，他也試圖想勸鄉親冷靜，場面相當失控。
後來法警大吼幾聲後，鄉親們停止動作，這才突破人群將全男帶到地下拘留室準備載回台中看守所還押；事後數名鄉親均低調不受訪。
全志堅的辯護人、律師楊玉珍表示，今開庭法官諭知全解除禁見，但是否交保仍得由合議庭評議後下裁定，加上全已經被羈押禁見有一段時間，鄉親們無法和全接觸，今開庭後希望替加油打氣，加上法庭外走廊空間有限，人數又多，法警職責所在請鄉親不要靠近。
楊玉珍也說，當下他和另外2名律師也都在現場，也協助和鄉親們解釋法院法規、遵守規則，並請大家替鄉長禱告，一切交由司法公正審判。
台中地檢起訴指出，全志堅和李國源分別利用2024年辦理民生蓄水等工程發包的機會，共謀收取回扣、賄賂而圖利特定廠商，3月4日將全逮捕聲押獲准，短短17天內就火速偵結，依貪汙收賄、圖利等罪嫌起訴全志堅、李國源，及4名廠商、3間營造公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言