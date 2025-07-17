影／台中地院火爆推擠衝突！信義鄉長涉貪開庭…聲援親友法警互拉扯

南投信義鄉公所弊案連連，秘書胡錦龍、鄉代會主席李國源前後遭搜索收押，台中地檢署向上突破今年3月再抓到鄉長全志堅，偵查短短17天就依貪汙罪嫌將他起訴；台中地院今開庭，庭內外聚集30多名親友旁聽、聲援，庭後全男還押途中，還有親友試圖靠近，和法警爆發嚴重衝突。

台中地院今上午9點半開庭，包括全的親友、支持者一早就到場聲援，因全志堅仍在羈押中，上午由法警戒護進入法庭時，不少人就在外對他喊加油、相互打氣，第10法庭內除了當事人外，旁聽席也全部坐滿。

直至中午12點多開庭結束，法官諭知全志堅還押，庭外親友們紛紛聚攏想藉此和全志堅喊話，現場法警經告知全雖解除禁見，但請勿靠近或觸碰，並將上銬中的全帶出第10法庭。

有目擊者看到，當時1名女子突然靠近全志堅，被法警猛然將向後拉，另1名男子再上前推法警，現場僅約3法警遭團團包圍，一度爆發激烈口角、拉扯，聲音大到整棟司法大厦都聽得見，一群人擠在法庭走廊上，全雙手雙腳上銬也被包圍其中，他也試圖想勸鄉親冷靜，場面相當失控。

後來法警大吼幾聲後，鄉親們停止動作，這才突破人群將全男帶到地下拘留室準備載回台中看守所還押；事後數名鄉親均低調不受訪。

全志堅的辯護人、律師楊玉珍表示，今開庭法官諭知全解除禁見，但是否交保仍得由合議庭評議後下裁定，加上全已經被羈押禁見有一段時間，鄉親們無法和全接觸，今開庭後希望替加油打氣，加上法庭外走廊空間有限，人數又多，法警職責所在請鄉親不要靠近。

楊玉珍也說，當下他和另外2名律師也都在現場，也協助和鄉親們解釋法院法規、遵守規則，並請大家替鄉長禱告，一切交由司法公正審判。