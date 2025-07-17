中職前球星玩德州撲克涉賭 一審獲無罪…檢察官：單一法院見解

中華職棒味全龍隊前內野手曾傳昇，去年被北市警方抓到玩德州撲克德州撲克涉賭，士檢偵結依賭博罪嫌起訴曾等22人，士林地院日前審結，認定曾等人玩德撲屬競技而非賭博，判曾和莊家、荷官等22人無罪，引發熱議。對此，有檢察官直言，德州撲克是否有「射倖性」仍存在歧異，強調該案是單一法院見解。

士林地院日前審結，宣判全案被告22人無罪，判決原因指出，該案是德州撲克限時錦標賽，玩家並沒有直接用現金對賭，而是繳交報名費用後換取相同數量籌碼，籌碼僅限計算排名，輸贏本身並未直接產生財物得失；限時錦標賽結束後，依籌碼數量高低排名，按照國際ICM公式換算積分決定獎金。

法官認為，德州撲克並非單純取決荷官發牌的運氣，而是更需要參與者的注意力、遊戲策略、技巧與判斷力，即便有獎金制度，技術不純熟或未能掌握策略的玩家極可能遭淘汰，且無證據證明現場有抽頭獲利或籌碼換現金機制，不符賭博罪構成要件。

針對該案無罪判決，有檢察官指出，判斷是否涉賭的最重要原因是是否具備射倖性，也就是是否依賴偶然性或機率的結果，而不在於射倖性的高低。

他指出，若僅因賭博行為涉及技巧與策略運用，便認定「非完全依賴機率」而不屬賭博，這樣的認定標準值得商榷，話鋒一轉懷疑麻將、21點這些常見賭博遊戲，不也都需要相當程度的技巧與策略？強調該案只是單一法院見解，實務仍存在見解分歧。

起訴指出，賭場吳姓負責人承租士林區某民宅作為賭博場所，雇游姓等8人擔任荷官，負責洗牌、發牌，從2022年6月至2024年1月間，以撲克牌作為賭具，用德州撲克玩法供賭客聚賭。

賭客向該賭場繳交3400元或6600元，業者抽取400元或600元盈利，其餘3000元或6000元則當賭金，以1比10換籌碼，可進行2小時半賭博，每局時間截止後，賭客可依排名向吳姓負責人交換獎金。

警方去年1月5日下午4時許上門搜索，查獲賭客13人，其中味全龍隊內野手曾傳昇也在其中，查扣營業所得17萬4400元、當日抽頭金2400元、賭客賭資2萬4000元、籌碼1875個、撲克牌23副、監視器主機1台、鏡頭3顆、帳本2張、電腦主機1台等相關證物，依賭博罪，移送士林地檢署偵辦。