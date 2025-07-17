1家8口因精神病領6500萬 住院還去麥當勞、唱歌…被控詐欺無罪確定

花蓮張姓原住民家族8人被控佯裝罹患精神疾病，長期在花蓮、雙北市等醫療院所住院治療，10年來向台灣人壽等8家公司詐領5500多萬元保險理賠，另詐取938萬多元的健保住院給付，台北地方法院2023年4月18日判8人無罪。檢方上訴，台灣高等法院今判仍在世的7人無罪確定。

本案源於張姓家庭主婦長期沒工作，缺錢花用，被指從2008年10月9日、44歲時，首次到花蓮慈濟醫院看診，向醫師主訴她持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭等狀況，醫師診斷她為情感性精神病，為避免她自殺，安排24小時住院。不過住院期間，張婦幾乎每天都由哥哥或兄嫂、朋友協助向醫院請假帶她外出，去吃麥當勞、洗頭、幫母親慶生、喝酒，或去鯉魚潭遊玩、唱卡拉OK、返家，檢察官認為她社交根本沒有受影響。

張婦住了18天後，向中國人壽、台灣人壽申請理賠，她事後又上門，醫院拒絕，她卻以額頭撞牆。張婦改前往台北榮民總醫院鳳林分院等其他院所看精神科，也獲理賠。張婦將領取保險金的方法告訴7名家人。

張婦與女兒、陳姓丈夫（今年1月死亡，高院判公訴不受理）、二姊與二姊夫、三姊與三姊夫，以及小姨子分別向多家壽險公司投保人壽保險，只要張婦等8人經醫師診斷疾病或傷害必須入住醫院，且正式辦理住院手續並確實在醫院接受診療，保險公司即須依住院日數給付每日住院保險金。

台北地檢署指控，這8人為向保險公司詐領保險金，分別至各大醫院精神科門診，向看診醫師主訴各精神疾病症狀，使得各看診醫師誤判，安排他們住院治療，並使衛生福利部中央健康保險署負擔住院醫療費用，事後再檢具相關診斷證明書及住院證明文件，以罹患精神疾病經住院治療為由，向各保險公司申請保險給付。

檢方表示，保險公司人員上當，導致部分保險公司誤給付保險金，張婦等8人涉犯詐欺取財罪既遂、未遂罪嫌。

高院認為，張婦等人是經過主治醫師診斷後，認為有住院需求而安排住院觀察、治療或復健，難以認定各醫師都因他們施用詐術而陷於錯誤。

高院再依檢察官聲請，將被告的病歷資料先後送請亞東紀念醫院、新光吳火獅紀念醫院，鑑定他們住院有無裝病、誇大病情，以及有無住院必要性，結果都函復「拒絕鑑定」。高院認為無其他積極證據足認被告的主治醫師、醫療團隊都是受詐騙而安排住院觀察、治療或復健，不構成檢察官所指的詐欺犯行。