曳引車撞女警導致重傷截趾 肇事司機以611萬調解成立獲緩刑

李姓司機前年7月在安平商港內駕駛貨運曳引車，將騎警用機車的陳姓女警撞至多根腳趾截趾、左腳部分永久性缺損等重傷害，陳女再也無法擔任從小嚮往警察外勤工作，更需要年長父母照顧，一審認他犯過失重傷罪判1年10月，上訴後與女警以611萬調解成立，二審給予緩刑4年。

台南高分院合議庭指出，原審以李過失重傷害事證明確，判處罪刑，並審酌李駕駛營業貨運曳引車，在港區道路行駛，本應小心謹慎以維自身及其他用路人安全，竟疏未注意而肇事，陳女也有過失，致正值壯年陳女受重傷害，她因傷勢嚴重，長期住院治療、復健，仍無法站立洗浴，家中浴廁需因此改建，如廁及洗浴均需有人關注，更無法擔任自己從小嚮往警察外勤工作，面對本應由自己照顧，因車禍再次擔負照顧自己生活點滴年長父母，無奈、無力及悔恨交織，影響甚巨。

合議庭表示，李犯後坦承犯行，除車禍當日攜帶水果前往醫院探視陳女，二次參加由陳女聲請調解外，音信全無，完全不知也不顧其傷勢，毫不在乎車禍對陳女所造成巨大影響，遑論關懷；審理時，李一再表示無錢賠償，全部交由公司處理犯後態度等一切情狀，原審量處1年10月尚稱允洽，應予維持。

另審酌李於審理期間成立調解，願意與公司賠償合計611萬4035元，經此偵審程序及科刑教訓後，當知警惕，應無再犯之虞，併予宣告緩刑4年，以啟自新。

一審判決指出，李姓男子2023年7月8日上午7時55分許，駕駛貨運曳引車由東往西行經台南市安平商港內5號碼頭「萬青水泥」旁無號誌交岔路口時，未減速慢行及禮讓右方車先行，即直行通過路口；當時陳姓女警騎乘警用機車同樣由北往南行經路口，未減速慢行並作隨時停車準備，貿然直行通過路口，遭李駕駛的貨車撞上。