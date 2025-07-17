追星族持媒體名片混進音樂節第一排 詐欺罪起訴

高雄陳姓男子因沒搶到「2024高雄櫻花季音樂節」門票，仍想追星的他拿出某新聞台工程師名片，混進會場跑到第一排，但遭工作人員查驗識破報警。雄檢依詐欺罪起訴陳男。

高雄地檢署起訴書指出，41歲陳男去年初得知「2024高雄櫻花季音樂節」將舉辦，且有眾多喜愛的歌手明星將到場，苦於搶不到票無法進場，竟動起歪腦筋打算假冒身分。

音樂節開始後，陳男便持某新聞台工程人員名片，向工作人員佯稱要進場採訪，藉此成功換到媒體工作證。陳男入場後，甚至還將媒體工作證拿給不知情好友，大家一起到活動舞台前第一排追星同樂。

不過，因陳男並未攜帶相關採訪器材，現場工作人員起疑二度查驗身分才識破陳男，並當場報警逮人。高雄地檢署偵查時，陳男坦承犯行，檢方偵結後依詐欺罪起訴，依法可處5年以下徒刑、拘役或併科新台幣50萬元以下罰金。