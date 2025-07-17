國小導師辱生「王八蛋」還報警 校園霸凌不滿遭解聘怒提告

新北市泰山區某國小余姓導師公開洩漏一名學生是性平事件檢舉人，強逼學生接受輔導，且明知學生在學校，還多次報警協尋，更在課堂上辱罵學生「王八蛋、神經病」，校方和新北市政府認定構成校園霸凌，處分解聘並1年不得聘任為教師，余不服提行政訴訟，台北高等行政法院判余敗訴，可上訴。

余原先是五年級導師，2022年下半年間公開洩漏學生曾檢舉性平事件，因此強令學生接受輔導，除公開斥責學生不接受輔導，還在班上投影自己與學生家長的LINE對話內容。余明知學生申請到校不入班，竟多次報警協尋，還在課堂上辱罵學生王八蛋、神經病，事後要求全班簽一張紙，證明他並非針對學生而罵。

校方調查後認為余構成校園霸凌，經教評會決議解聘，且1年不得聘任為教師，新北市政府也核准，余不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

余主張，他是想報送學生為班級模範生，才會詢問是否曾經舉發性平事件，未料學生說詞前後反覆，最後完全否認，顯然是受到壓力才說謊，有必要接受輔導，輔導室也接案，可見他沒有霸凌學生，並認為校方調查報告內容子虛烏有，提告請求法院確認雙方聘約關係存在，撤銷校方及市府處分。

新北市府及校方指出，余多次在全班面前詢問學生三年級的性平事件，大聲斥責學生為何不接受輔導、逼哭學生，還要其他同學不要跟學生玩，並當全班面前辱罵學生，確實造成學生身心傷害，有解聘必要，處分沒有違誤。

北高行認為，教師法明文規定，教師霸凌學生造成身心侵害，有解聘必要者，應予解聘，且應議決1年至4年不得聘任為教師。余原先和國小之間的有教師聘約，聘期為6年，而教評會投票表決認定余確實有霸凌學生之舉，決議解聘，組織、程序、所根據的基礎事實均無違法之處。