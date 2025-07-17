國安會前會計主任儲國衡與兒吸金5.9億美元 判3年10月

百富資本控股公司負責人儲開軒與父親儲國衡違法銷售2檔澳洲基金吸金5.9億美元，台北地院審理，依銀行法判儲開軒有期徒刑10年2月，判儲國衡有期徒刑3年10月，判法人百富環球策略公司判罰金3000萬元、百富財富管理公司判罰金1億元。

同案被告分別依銀行法非法經營收受存款業務罪，判處以6年6月到7年不等徒刑，沒收犯罪所得。可上訴。

檢方指控，儲開軒自2016年5月起未經主管機關許可，違法在台銷售由澳洲公司發行的「百麗基金」、「金河獨立投資組合」2檔基金。