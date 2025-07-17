台中男酒駕遇攔查 情急跳副駕座致連撞6汽機車送辦

台中一男子日前酒駕開車遇警攔查，情急之下竟跳到副駕駛座、坐壓友人身上，導致車輛失控連撞6輛停路邊汽機車才停下；警方今天表示，男子酒測未超標，依妨害公眾往來安全罪嫌送辦。

台中市警察局第四分局說明，20歲蔡姓男子日前深夜與友人在夜店飲酒後駕車離開，途中遭第四分局大墩派出所員警攔查；蔡男聽見員警鳴笛示意路邊停車，情急之下竟直接跳到副駕駛座，企圖掩飾自己是駕駛的事實。

警方表示，未料因過於緊張，蔡男忘記將檔位打入P檔，導致車輛失控緩緩前行，沿途擦撞5輛停放於機車格內的機車及1輛自小客車後才停下；員警見狀立即上前喝止，一打開車門，驚見蔡男整個人「坐」在副駕駛座乘客身上，形成「男男交疊」誇張畫面，蔡男與友人眼見跑不了，只能乖乖下車接受盤查。

警方追查了解，蔡男稍早在夜店喝了一口調酒，原欲駕車前往附近超商購買飲料後等待代駕，不料行經大觀路與向上路口，發現巡邏員警緊跟其後，擔心酒駕遭查緝，竟異想天開跳到副駕駛座，企圖製造沒有開車假象，卻因緊張忘記將車輛停妥，釀成擦撞事故。

警方指出，員警現場對蔡男酒測，酒測值0.09mg/L，未超過法定標準值，且蔡男後續通過測試觀察紀錄表，但因其危險駕駛行為，詢後依刑法妨害公眾往來安全罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

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