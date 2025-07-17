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呷七碗商標案董事長告前弟媳 最高法院駁回確定

中央社／ 台北17日電

生產「呷七碗」的嘉義食品負責人李東原，認為前弟媳、懿品鄉食品梁姓負責人侵害其2項商標著作權，提告求償；智財法院一、二審均判決嘉義食品敗訴，日前最高法院駁回確定。

民國60年間，李東原與弟弟李垂欣在台中經營米糕生意，後李東原北上，自74年起陸續註冊商標，成立嘉義食品與呷七碗食品；李垂欣則在台中創立吃七碗食品，後與梁女結婚，離婚後由梁女接手，並把公司更名為懿品鄉食品。

嘉義食品主張，其註冊「吃七」字樣與「張嘴舔舌圖」圖樣商標，梁女與懿品鄉食品自98年10月起未經授權使用此2項商標，另註冊5項相似商標作為標章，遂向智慧財產與商業法院提告，請求連帶賠償新台幣84萬元。

懿品鄉食品答辯表示，嘉義食品原註冊的「吃七」商標已到期消滅，「張嘴舔舌圖」則已廢止註冊，且嘉義食品於98年10月，已將「吃七」商標權贈與移轉梁女，懿品鄉食品依法經梁女同意註冊、合法使用，並未侵害著作權。

一審認定，梁女確曾獲嘉義食品同意使用「吃七」圖樣申請商標，因此嘉義食品無法主張其故意或過失侵害著作權；至於「張嘴舔舌圖」雖未獲授權，但嘉義食品所提損害賠償請求權已罹於時效，認為請求無理由，應予駁回。

案經嘉義食品上訴，二審由智財法院合議庭審理，二審合議庭認為，一審判決沒有違背法令之處，駁回上訴，仍維持原判；嘉義食品不服判決再上訴，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

最高法院 提告 嘉義

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