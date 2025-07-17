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新竹董座欠稅6.7億 執行署新竹分署追討14年這招讓他繳清
新竹某董座自2011年起陸續欠稅6.7億，行政執行署新竹分署歷經14年追討，包括拍賣名下精華地段土地、股票、不動產，但仍剩下9千餘萬難以追討。該董座甚至企圖隱匿資金流向不願繳納，在執行官多次勸諭下，終於在今年6月分2次繳清。
新竹分署指出，該董座自2011年起積欠鉅額綜合所得稅及相關罰鍰達6億7千萬餘元（含利息與滯納金），原本分期按月自行繳納，但隨著時間推移還款金額日益減少，新竹分署自2013年即不斷與移送機關協商溝通，並召開聯繫會議就5家投資公司所繳納的營利事業所得稅辦理債權讓與再核退抵繳欠稅1千413餘萬元。
新竹分署也拍賣該董座名下位於新竹市中華路上著名的精華補習班舊址，但截至去年9月，尚欠金額仍達1億6千餘萬元。後續執行過程中，新竹分署密集且定期召集小組會議，就可供執行之財產、待查明之大額資金去向研擬可行執行策略，再以1千250萬元拍賣該董座股票及出資額。期間也囑託台北分署及台南分署協力拍賣相關不動產。
新竹分署也積極查明該董座大額去向不明資金，行政執行官多次與溝通勸諭其繳納最終9千多萬元欠款，並請該董座就金融帳戶資金流向詳述說明，該名董座意識到已無可能迴避，最終在今年6月2次前往國稅局新竹分局繳納約9千萬元欠款，這才全數清償。
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