男子羈押北所疑同房偷吃食物 涉綁手腳脅迫遭訴

林姓男子與黃姓男子因案羈押在台北看守所，收容於同舍房。林男懷疑黃男偷吃他的食物，遂以言語恐嚇，並將黃男的雙手雙腳綑綁。新北地檢署調查後，依強制罪嫌起訴林男。

根據起訴書，林男與黃男今年4月間因案羈押在北所，並收容在同一舍房，凌晨時林男認為黃男有偷吃其食物，先以言語恐嚇，之後命令黃男交出所有塑膠袋、脫光身上所有衣物並坐在馬桶上。

林男隨後對黃男恫稱「你最好不要動，否則會拿水桶從你頭上打下去」等語，並持筷子作勢刺擊，進行威嚇，要求黃男將雙手放身後，進而拿毛巾將其雙手雙腳綁住。

黃男的辯護人律見時，發現他遭到欺凌，經北所調閱監視器畫面後，佐證林男犯行，新北地檢署檢察官依刑法強制罪嫌起訴林男。