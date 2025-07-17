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南部聯合執行中心副執行長陳慧玲涉詐議員助理費 今貪汙起訴

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

行政院南部聯合執行中心前副執行長陳慧玲擔任澎湖縣議員期間，與丈夫蔡燈財涉嫌利用親屬人頭詐領公費助理費645萬餘元，經法務部廉政署南部地區調查組調查，澎湖地檢署今日偵結提起公訴，並將在押的陳、蔡2名被告一併移審法院。

檢方指出，陳慧玲2014年起擔任澎湖縣第18與19屆議員，疑因丈夫財務困難，自2014年起至2022年間安排許姓、陳姓、洪姓等人掛名議會助理，向澎湖縣議會申報助理費與年節慰勞金，補助費用匯入自己的人頭帳戶後，再丈夫提領或轉用，繳交信用卡費、電信費、稅金、網購、旅費及孝親費等用途，累計共詐得645萬1234元。

澎湖地檢署經偵查，陳慧玲夫妻等人涉犯「貪汙治罪條例′第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪，及「刑法」第214條使公務員登載不實公文書等罪嫌。檢方依「貪汙治罪條例」第17條及「刑法」第37條第2項，建請法院宣告褫奪公權。

檢方另聲請沒收該筆犯罪所得及價額，強調議員助理費本為協助議員問政、提高議事品質所設，陳慧玲長期擔任地方民代，理應自律守法，反以虛報方式謀取私利，影響公部門財務信賴及選民期待，所為應予譴責。

但考量陳慧玲夫妻在偵查中均坦承不法，並願繳回全部不法所得，犯後態度良好，檢方亦請求法院斟酌量刑。至許姓等人為人頭助理，係出於親情協助，無實際獲利，建請酌處適當刑度。

南部聯合執行中心前副執行長陳慧玲和丈夫蔡燈財因涉貪汙案，上月11日被澎湖地方法院裁定羈押禁見，陳慧玲、蔡燈財不服提起抗告，高雄高分院審理後，認定地院羈押有理，駁回兩人抗告。

陳慧玲曾任澎湖縣議員，也曾獲民進黨提名不分區立委，但未當選，2023年接任行政院南部服務中心副執行長。

陳慧玲擔任澎湖縣議員期間，與丈夫蔡燈財涉嫌利用親屬人頭詐領公費助理費645萬餘元，澎湖地檢署今日偵結提起公訴。記者王昭月／翻攝
陳慧玲擔任澎湖縣議員期間，與丈夫蔡燈財涉嫌利用親屬人頭詐領公費助理費645萬餘元，澎湖地檢署今日偵結提起公訴。記者王昭月／翻攝

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