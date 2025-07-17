閻羅天子幫做錢母？台中乩童侵占信徒百萬 遭判1年2月

台中太平區某宮廟鄭姓主事兼乩身，向郭姓信徒以做錢母法事為由收100萬元約2周還款，事後卻侵占入己挨告，他辯稱該筆錢是郭簽賭的賭金，郭則說鄭在閻羅天子前稱要幫他做錢母，「要押100萬元才神明那邊」；法院不採信鄭辯詞，依侵占罪判他1年2月，可上訴。

檢警調查，鄭男獲郭姓信眾自2023年6月起多次捐款給廟方後，就像郭表示可以透過做錢母增加運勢，法事施作完畢後就會還錢，郭同年8月22日、25日，各自交付50萬元、50萬元當作錢母科儀法事之用。

原本雙方約定2周後9月4日歸還款項，鄭卻以7月不宜施作法事等理由，事後又一再拖延拒絕還錢，並將100萬元侵占入己。

台中地院審理時，鄭坦承收受100萬元，但矢口否認侵占，辯稱郭男交付的款項是簽賭的賭金，是因為怕被妻子懷疑，才會在對話紀錄中稱款項是作為錢母科儀法事。

郭男證稱，2023年8月參加法會，鄭就跟他說「閻羅天子要幫他做錢母」，讓他運氣可以好一點，要押100萬元在神明那邊，之後拿回部分放銀行、3600元買東西給長輩吃，3600元拿去捐款，這樣就可以帶來財運。

郭來說，鄭點收100萬元後用紅紙包起來放在閻羅天子下面，交錢之前鄭還有說2周會歸還，鄭也確實也替他施作法事。

法院勘驗對話發現，郭的妻子曾傳訊向鄭說，「麻煩告知取回造錢母科儀100萬元的時間，希望您不會又是百種理由，一再推辭，神明的美意也都沒有了」，郭妻還說，「我們資金來源乾淨清楚，警察要查要扣也不怕。」鄭則回「會早起辦妥此事。」不採信鄭辯詞。