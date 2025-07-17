男子涉5千元行賄違建拆除員遭拒 緩起訴付公庫2萬
林姓男子不願自家違建被拆除，企圖以5000元賄賂拆除大隊人員，遭當場拒絕並通報政風；士檢考量，林男坦承犯行，因一時失慮犯罪，今天予緩起訴處分，須支付公庫2萬元。
根據士林地檢署緩起訴處分書，林男在新北市汐止區名下建物，被人檢舉有新建與頂樓增建部分；新北市政府違章建築拆除大隊民國113年9月間勘查，確認均為無建築執照、使用執照的違建，應予排序拆除。
林男擔心拆除將影響家人生活，遂於拆除人員勘查時表示「這個一點點，就幫忙」、「如果可以就緩拆，如果需要拆除，就通知一下，我們自己拆」等語，並當場提出新台幣5000元賄款，作為拆除人員緩拆或通知林男自拆的對價。
拆除大隊人員當場拒絕收賄，並向政風單位通報此事；案經法務部廉政署將林男移送偵辦，林男到案後坦承犯行。
檢方偵查後認為，林男無前科紀錄，素行尚佳，考量因一時失慮而犯罪，犯後已坦承犯行，並配合調查，犯行所生危害非鉅，今天依違反貪污治罪條例行賄罪予以緩起訴處分1年，並命其向公庫支付2萬元。
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