查柯文哲「內帳」數字是不是錢 上午傳陳俊源、下午傳王令麟

檢察官依搜索查扣隨身碟工作簿「內帳」證據，指控民眾黨前主席柯文哲利用京華城容積案收賄1710萬元；台北地院今開庭，上午傳喚威京集團法務經理陳俊源、下午傳喚東森集團總裁王令麟作證，查證工作簿的「數字」究否為賄款。

今庭審合議庭提訊柯文哲出庭，並請威京集團主席沈慶京表示意見，沈戒護就醫住院中，法院將安排遠距訊問，由沈的律師蘇振文替沈辯護行使權利。

陳俊源是威京集團法務經理，檢察官偵查中認定陳是沈慶京行賄柯文哲的共犯，陳認罪獲緩起訴確定，條件是支付公庫120萬元。

檢方指控，2020年3月23日，沈慶京指示鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團財務經理張志澄匯款210萬元給柯，朱、張協調威京集團旗下6名幹部加上陳俊源本人，7人從威京帳下各領30萬元共210萬元捐至民眾黨政治獻金專戶行賄柯文哲。

王令麟部分是柯文哲於隨身碟「工作簿」excel檔案中記載「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」，檢察官偵查中傳喚王說明，確立「500」即是500萬元，認定與沈慶京有關的「1500」是行賄款1500萬元。