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台南市調處調查官涉貪遭「自家人」搜索 檢方今凌晨聲押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市調查處新營站林姓調查官遭檢舉洩露個人資料外，疑與案件當事人有不當金錢往來，台南地檢署指揮中機站人員前往林調查官辦公室及住所等處搜索後，昨晚移送檢方複訊，檢方今晨認林姓調查官犯嫌重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，林姓調查官是運動健將，平日形象陽光健康，原本在北部單位服務，多年前調往台南市處，負責新營站溪北據點，昨天傳出遭自家人中機站搜索，令不少調查官感到不可思議。

檢方指出，偵辦林姓調查官涉嫌貪汙治罪條例等案件，由檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站等單位，持法院核發搜索票至其辦公室、住所等處搜索，且經檢察官訊問後，今凌晨認其犯嫌重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方複訊後認林姓調查官犯嫌重大，且有串供、滅證之虞，今晨向法院聲請羈押禁見。圖／本報資料照
檢方複訊後認林姓調查官犯嫌重大，且有串供、滅證之虞，今晨向法院聲請羈押禁見。圖／本報資料照

辦公室 檢察官 台南

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