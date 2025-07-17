台南市調處調查官涉貪遭「自家人」搜索 檢方今凌晨聲押禁見

台南市調查處新營站林姓調查官遭檢舉洩露個人資料外，疑與案件當事人有不當金錢往來，台南地檢署指揮中機站人員前往林調查官辦公室及住所等處搜索後，昨晚移送檢方複訊，檢方今晨認林姓調查官犯嫌重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，林姓調查官是運動健將，平日形象陽光健康，原本在北部單位服務，多年前調往台南市處，負責新營站溪北據點，昨天傳出遭自家人中機站搜索，令不少調查官感到不可思議。