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違保護令怎麼聲押？法務部研擬評估機制

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

新北市土城區謝姓男子違反保護令罪被無保請回後，持刀殺害妻子及小姨子，外界質疑未聲押。立法院昨舉行專案報告，衛福部提出違反保護令案聲押率不高；法務部回應，謝不符預防性羈押要件，將落實高風險評估機制，提供檢方完整評估資料，以利判斷是否有聲押必要。

衛福部資料顯示，二○二二至二○二四年地檢署處理家暴、違反保護令案，犯家庭暴力罪每年平均三三○九人，其中被聲押二二三人，占百分之六點七，裁定羈押一八六人，占五點六；犯違反保護令罪每年平均二五四八人，其中被聲押一七八人，占百分之七，裁定羈押一三一人，占五點一。

司法院統計，違反家庭暴力防治法的羈押案，二○二二至今年五月地方法院審理聲押被告一○七四人，其中准押七八九人，具保、責付或限制住居一五四人，裁定駁回一三一人。

立院司法及法制委員會昨進行專案報告，立委吳宗憲表示，依他過往擔任檢察官經驗，檢察官處理違反保護令案能拿到資料有限，短時間判斷聲押與否有難度，詢問是否有檢討改進空間。

法務部長鄭銘謙說，個案犯罪情節不同，偵查證據浮動，檢察官須評估證據狀態是否符合羈押要件才能聲押，羈押准駁是法官權限；衛福部本月十四日開跨部會會議檢討，將建立高風險評估機制，提供詳細資料給檢察官審酌，作為聲押判斷基礎。

立委李坤城詢問，家暴防治法「預防性羈押」規定，是否常因沒有足夠證據而鮮少使用？法務部次長徐錫祥說，二○二四年違反保護令六○四八人，其中預防性羈押一五三人，李表示比率偏低。

徐說，預防性羈押可防止進一步危害發生，但要符合「反覆實施」要件，依當時有的資料來看，謝姓男子不符此條件，未來各部會資訊要及時串接，高風險評估資料應隨案到檢察官手上，讓檢方全面評估是否有聲押必要，而謝案進入地檢署時是沒有隨案附上評估資料。

聲押 法務部 保護令

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