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只為求勝選…競選里長皆找人偽遷戶籍 選後都被判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市連姓、何姓男子2022年競選里長，為求勝選，連和妻子、何與兒子都各自找人偽遷戶籍到里內。檢方選前偵辦，偽遷戶籍者都未投票。法官審理後，認定4人犯妨害投票罪，分別判刑2至4月，褫奪公權1至2年，分應支付公庫2至5年，4人並都獲宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，2022年11月26日是里長選舉投票日，連男競選里長連任時，連和妻子為求當選，在當年3、4月間分與里內住戶合作，將4名未實際居住里內的人，把戶籍遷入里內，並取得里長選舉投票權。

何男與連男競選里長，何與兒子也分別與多人合謀，將未實際居住在里內的9人戶籍遷入里內，並取得里長選舉人資格。

基隆地檢署檢察官2022年11月23日，約談連和妻子合謀虛偽遷徏戶籍的4人，何姓父子謀虛偽遷徙戶籍的9人，這13人26日均未去投票。

檢察官偵查後，依涉嫌共同犯意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徒戶籍取得投票權而為投票未遂罪，起訴連男夫妻，何男父子。涉入遷戶口的其他嫌犯認罪後，檢察官處以緩起訴處分。

基隆地方法院法官審理時，4名被告都坦承意圖使特定候選人當選，參與虛偽遷徒戶籍未遂犯行，佐以證人證述、遷入戶籍登記申請書暨委託書、選舉人名冊等事證件，認定4人犯行。

法官指出，選舉機制為實現民主政治重要舉才方式，虛偽遷徙戶籍破壞選舉公平性，4名被告行為應予非難。考量4人犯後坦承犯行，兼衡犯罪動機、手段、危害及自述個人生活情狀，連男判刑3月，褫奪公權2年。連妻判刑2月，褫奪公權1年。何男判刑4月，褫奪公權2年。何的兒子判刑3月褫奪公權1年。4人均可易科罰金，以1千元折算1日。

法官考量4人均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑宣告，刑期以暫不執行為適當，以啟自新。另斟酌4人行為對選舉公平性產生影響，諭知連男和妻子在判決確定之日起1年內，分別支付公庫3萬元、2萬元。林姓父子應在判決確定之日起1年內，分別支付公庫5萬元、4萬元。

新北市連姓、何姓男子2022年競選里長，分與妻、兒各自找人偽遷戶籍到里內。基隆地方法院審理後，認定4人犯妨害投票罪，分別判刑2至4月，褫奪公權1至2年，分應支付公庫2至5年，4人並都獲宣告緩刑。圖／本報資料照
新北市連姓、何姓男子2022年競選里長，分與妻、兒各自找人偽遷戶籍到里內。基隆地方法院審理後，認定4人犯妨害投票罪，分別判刑2至4月，褫奪公權1至2年，分應支付公庫2至5年，4人並都獲宣告緩刑。圖／本報資料照

投票 戶籍

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