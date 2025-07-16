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曾參選嘉市議員涉毒品案遭通緝 主動到案50萬元交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

曾參選嘉義市議員落選的周姓男子涉組販毒集團，不法獲利逾5億元，4年前遭檢方起訴並具體求刑8至20年徒刑，周男未到案被發布通緝，日前周男主動到案，嘉檢偵訊後以50萬元交保。

周男本月11日在律師陪同下，主動向嘉義地檢署投案，檢察官偵訊後，諭知50萬元交保。

據地檢署起訴書，綽號「目鏡」周男涉嫌夥同黃姓男子等人，自2018年7月起，涉嫌分工製造、運輸、販賣含有含有第三及第四級毒品毒品成分的咖啡包，訂製「彩虹小惡魔」包裝袋。以開水沖泡即可飲用，無味、無臭、還帶有果汁芳香及水果甜蜜口感，施用快速、方便、不易察覺，在酒店、KTV等場所販售，藉由手機等各種通訊軟體傳播，或酒店、KTV人員的介紹推銷、以及中小盤藥頭的販售，加上快速運送等方式，迅速建立流通管道。

嘉義地檢署會同警方等單位組專案小組，於2020年10月間，同步於嘉義縣、彰化縣等7個地點搜索，查獲目鏡販毒組織的製毒工廠，並扣得小惡魔包裝袋12箱、36萬包，新興毒品原料（喵喵、一粒眠、迷幻藥等）、2000多公斤副原料，以及研磨機、粉碎機等製造工具。

檢警當時陸續查獲販毒集團同夥黃姓男子等嫌疑人，專案小組從查扣的製毒原料進貨單換算，2年多以來販毒集團約產製362萬5000包毒品咖啡包，不法獲利約達5億4000多萬元。

全案於2021年2月偵結起訴，周男於2018年參選嘉義市議員而落選後一直未到案，檢方當年即發布通緝。

曾參選嘉義市議員落選的周姓男子因涉毒品案遭通緝，日前他主動到案，檢方偵訊後以50萬元交保。記者李宗祐／攝影
曾參選嘉義市議員落選的周姓男子因涉毒品案遭通緝，日前他主動到案，檢方偵訊後以50萬元交保。記者李宗祐／攝影

販毒 新興毒品 嘉義

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