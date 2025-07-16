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土城家暴案漏洞 立委盼增加科技偵查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

立法院司法法制委員會16日的質詢，各黨立委都很關注家暴令的制度缺陷，呼籲政府積極改進。（螢幕截圖）
立法院司法法制委員會16日的質詢，各黨立委都很關注家暴令的制度缺陷，呼籲政府積極改進。（螢幕截圖）

「土城家暴案加害人無保飭回後，就犯下殺人罪，政府應強化科技偵查與羈押機制！」藍委羅智強16日質詢時，呼籲法務部強化「家暴加害人」監控，法務部次長徐錫祥表示，會透過警察與社工，強化檢察官與法官判斷是否羈押的依據。綠委陳培瑜則說，家暴通報案量提升，現階段社工人力相當不足，盼政府設法補足社工。

保護令反遭殺身禍

立法院司法及法制委員會16日邀請司法院、法務部、衛福部、警政署等部會就「保護令不是萬能的？！如何避免憾事再度發生。家庭暴力防治法保護令核發，研析配套措施之檢討與精進，並提供相關統計數據」進行報告。國民黨立委羅智強指出，從近日土城家暴案來看，保護令制度仍有不少漏洞。

立委羅智強表示，加害人在違反保護令、被無保飭回後就犯下殺人罪，問題就出在檢察官與法官沒有意識到案件嚴重程度。他詢問說，違反保護令大多如何判處？徐錫祥回答說，大部分是拘役或罰金，但羅智強提醒說，家暴容易有累犯，初犯平均拘役1.5個月、2次則拘役2.3個月，似乎對加害人威嚇力不夠，導致很多家暴受害人惶惶不可終日。

「會增加風險評估機制！」徐錫祥表示，會透過警政與社工單位的調查，進行風險評估，讓檢察官有更明確的羈押依據，未來也會加強教育訓練。羅智強也提醒說，近年來「家醜不可外揚」的陋習已有改觀，但家暴通報案件數量增加，也可能顯示家暴的狀況有變嚴重的趨勢。他建議，可仿效性侵害的模式，增加更多科技偵查手段，以強化犯罪預防。

增加社工服務能量

民進黨立委陳培瑜則列舉過去案例指出，保護令除了羈押可能評估機制不足，還有空窗期、當事人不願聲請或是敏感度不足等，希望政府能更全面的檢討保護令制度的不足。另外，雖然政府後續要透過社工與警察的觀察，作為是否羈押的依據，但如今社工嚴重不足，希望能儘速增補人力。

對此，保護司司長張秀鴛回應，除了社工以外，也有請民間團體負責關注中低風險案件，社工要符合理想的服務人數比還是有難度。陳培瑜表示可以理解，但也希望不同社工或單位在處理相同輔導個案時，要強化跨單位、人員的對接，避免輔導時出現漏洞，且不只兒少案件需要，家暴案件也需要更緊密的合作。

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