老牌麵包店欠稅費70多萬查封冰櫃追繳 業者若仍無繳納下一步管收

基隆市一家老牌麵包店財務出狀況，全盛時開了6家店，目前收到只剩2家。業者積欠營業稅及勞、健保費70多萬元，行政執行署宜蘭分署發現業者的營收一入帳就轉出，今天查封冰櫃拍賣追繳，業者若無誠意繳納，不排除管收。

宜蘭分署展開追繳稅款的這家食品行，1980年在義一路開店，後來共成立6家店，除了製作麵包、蛋糕和伴手禮，1986年起推展戶外歐式外燴服務，業績擴展到南投以北縣市，也曾接獲花蓮、宜蘭頂單。

這家曾為北台灣百大伴手禮名店業者，疑財務出問題，目前僅義一路、仁五路分店營業，並因欠繳營業稅超過25萬元，已被停用發票。主管機關移送執行後，宜蘭分署多次通知業者出面處理，未獲理會。

執行官追查麵包店財產狀況，發現業者仍有承接外燴業務，但當有大筆貨款入帳，就被提領一空，代表業者並非無繳款能力，而是無意繳納。

執行官今年7月14日、16日，先後至2家分店，共查封5個冰櫃與烤麵包機，業者稱其中3個冰櫃是租來的，因此將在8月4日先拍賣2個冰櫃，並要求業者提出冰櫃租賃證明，否則也將拍賣。

宜蘭分署表示，追繳稅費的目的不是要業者關店，希望業者拿出誠意辦理分期繳納。如果祭出查封「物」的手段，業者仍無意繳納，下一步就是管收「人」。

宜蘭分署呼籲民眾，在收到移送機關通知的繳款單後，應在期限內繳納，勿心存僥倖或置之不理。如果經濟狀況困難，無力一次清償，可聯繫各機關洽詢分期事宜。如拒不繳納，除名下存款、薪水、愛車甚至不動產可能遭到強制執行，任意處分或移轉名下資產，更可能遭受拘提、管收等強制處分，得不償失。