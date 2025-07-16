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收購東森電視爆內線交易 律師林則奘、袁梅珍夫妻判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

茂德集團8年前入主東森電視，重訊曝光前，律師林則奘與妻子袁梅珍涉嫌趁機提前買賣股票套利133萬餘元，依違反證券交易法起訴；台北地方法院審理，依證交法內線交易罪判林有期徒刑3年6月，判袁有期徒刑3年2月。可上訴。

茂德收購東森電視股權案的重大消息確立時間為2017年9月6日，發布重訊的時間為同年11月2日晚上，限制內部人交易的期間為9月6日起至11月3日中午。

檢方指控，林則奘於20179月6日至13日間，透過袁梅珍的帳戶以平均每股8.81元買進1450張東森國際股票，之後林參與併購案會議，得知交易雙方對收購金額有歧異，指示袁梅珍出清全數持股，不法獲利68萬餘元。

2017年10月中，林則奘再次受指示與賣方重啟談判，將此消息透漏給袁梅珍，袁梅珍10月13日至27日間以均價8.8元買進1816張東森股票，擬制獲利65萬餘元，夫妻2人兩波交易共不法獲利約133萬元。

林則奘、袁梅珍審理中否認犯罪，供稱受張高祥所託辦理茂德收購東森電視股權，但張無意購買，他11月1日才知道張高祥突然改變心意、願意購買股權，買股之前並未得知內線消息等，不過，合議庭不採信林則奘、袁梅珍的辯解，認定2人構成內線交易罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

內線交易

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