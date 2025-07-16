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矯正署署長今新官上任 林憲銘：增加合理收容空間

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部矯正署今上午舉辦卸、新任署長交接暨宣誓典禮，法務部長鄭銘謙主持監交，卸任署長周輝煌屆齡退休，由原副署長林憲銘接任。林憲銘表示，將推動改建紓解超收，並逐步翻新、增加監所合理的收容空間。

交接現場包括法務部政務次長黃世杰、檢察總長邢泰釗、廉政署署長馮成、法醫研究所所長侯寬仁、桃園地檢署檢察長戴文亮與各監所首長近200人觀禮。

周輝煌表示，矯正人員是扶起跌倒收容人最溫暖的柔性司法力量，感謝同仁秉持專業、熱忱共同守護社會安全，他「一日為矯正人終身矯正魂」，未來永遠以矯正署為榮。

林憲銘表示，將勇於任事、承擔使命，在歷任署長奠定的穩健基礎下，與全體同仁努力，林並宣示推動八大重點工作，包括：

(一）詐欺犯罪懲教並重：加強教化改正，脫離詐騙成功更生。

(二)少年矯正適性轉銜：緊密出校追蹤輔導，守護社會安全。

(三)藥癮戒除醫療同行：推動健康監獄，增加戒癮醫療資源。

(四)高齡處遇賦能復歸：延緩老化、互助照護，連結社區資源。

(五)精神醫療接軌社安：提升轉介與轉銜機制，完善社安通報。

(六)智慧科技安全升級：建置偵測辨識與定位系統，數位轉型。

(七)推動改建紓解超收：逐步翻新、增加監所合理收容空間。

(八)優化人力保障待遇：打造健康安全職場，爭取人力及待遇。

鄭銘謙典禮中肯定周輝煌一身奉獻於矯正工作，任內為矯正機關爭取科技安全網建置、完成東部監所組織改制，以及完善高齡與精神醫療等專業處遇，帶領矯正體系邁向現代化，為公務身涯畫下完美句點、光榮退休。

鄭銘謙也要求林憲銘務必落實八大重點工作，並勉勵全體首長與同仁，持續配合法務部推動溫暖有感的柔性司法政策，強化獄政管理效能，達到「守護公平正義，落實矯正復歸」的核心目標。

新任矯正署長林憲銘。圖／法務部提供
新任矯正署長林憲銘。圖／法務部提供
卸任矯正署長周輝煌（左）在法務部長鄭銘謙（中）監交下將印信交予新任矯正署長林憲銘（右）。圖／法務部提供
卸任矯正署長周輝煌（左）在法務部長鄭銘謙（中）監交下將印信交予新任矯正署長林憲銘（右）。圖／法務部提供

鄭銘謙 法務部

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