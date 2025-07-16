土城殺妻凶嫌違反保護令為何沒聲押？法務部：他當時不符「這要件」

新北市土城區明德路二段發生男子持刀砍殺妻子和小姨子後逃逸的凶殺案。圖／民眾提供

新北市土城區日前發生家暴殺妻案件，謝姓男子違反保護令開庭後被無保飭回，隨即當街持刀殺害妻子與小姨子，外界質疑檢方草率放人、沒有聲請羈押。立法院司法及法制委員會今舉行家暴保護令核發專案報告，衛福部提出數據指過往案件聲押比率不高，法務部則說預防性羈押要有「反覆實施」，但謝當時不符要件。

衛福部書面資料指出，依法務部2022年至2024年地檢署處理家暴、違反保護令案件中，檢察官聲請羈押、法院裁定的相關統計，犯家庭暴力罪者每年平均為3309人，其中聲押者平均為223人，占6.7%，裁定羈押者平均為186人，占5.6%；犯違反保護令罪者每年平均2548人，其中聲押者平均為178人，占7%，裁定羈押者平均為131 人，占5.1%，顯示聲請羈押比率不高。

司法院也統計，違反家庭暴力防治法（含違反保護令罪及家庭暴力罪）的羈押案件，2022年至今年5月地方法院審理聲請羈押被告人數有1074 人，其中准予羈押者有789人；具保、責付或限制住居者計154人；裁定駁回者有131人。

立委問及土城家暴男為何沒有聲請羈押？法務部長鄭銘謙指出，個案犯罪情節不同，會因為浮動證據狀態來評估，必須符合羈押要件，而是否裁定羈押則是法官的權限。

法務部次長徐錫祥也說，2024年違反保護令總共為6048人，預防性羈押153人，預防性羈押要符合「反覆實施」的要件，本案依當時資料不符合規定。

徐錫祥指出，土城案件之後有做檢討，其中是要建立高風險評估機制，當違反保護令案件進入地檢署時，警政、社政系統要將所有評估資料給檢察官，讓檢方能全面評估是否有聲押的必要性，而當初謝姓男子違反保護令進入地檢署時，是沒有這些資料的。

衛福部次長呂建德也指出，在串接高風險評估資料上，確實有待精進之處，未來會強化提供佐證資料。

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