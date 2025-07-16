土城殺妻凶嫌違反保護令為何沒聲押？法務部：他當時不符「這要件」
新北市土城區日前發生家暴殺妻案件，謝姓男子違反保護令開庭後被無保飭回，隨即當街持刀殺害妻子與小姨子，外界質疑檢方草率放人、沒有聲請羈押。立法院司法及法制委員會今舉行家暴保護令核發專案報告，衛福部提出數據指過往案件聲押比率不高，法務部則說預防性羈押要有「反覆實施」，但謝當時不符要件。
衛福部書面資料指出，依法務部2022年至2024年地檢署處理家暴、違反保護令案件中，檢察官聲請羈押、法院裁定的相關統計，犯家庭暴力罪者每年平均為3309人，其中聲押者平均為223人，占6.7%，裁定羈押者平均為186人，占5.6%；犯違反保護令罪者每年平均2548人，其中聲押者平均為178人，占7%，裁定羈押者平均為131 人，占5.1%，顯示聲請羈押比率不高。
司法院也統計，違反家庭暴力防治法（含違反保護令罪及家庭暴力罪）的羈押案件，2022年至今年5月地方法院審理聲請羈押被告人數有1074 人，其中准予羈押者有789人；具保、責付或限制住居者計154人；裁定駁回者有131人。
立委問及土城家暴男為何沒有聲請羈押？法務部長鄭銘謙指出，個案犯罪情節不同，會因為浮動證據狀態來評估，必須符合羈押要件，而是否裁定羈押則是法官的權限。
法務部次長徐錫祥也說，2024年違反保護令總共為6048人，預防性羈押153人，預防性羈押要符合「反覆實施」的要件，本案依當時資料不符合規定。
徐錫祥指出，土城案件之後有做檢討，其中是要建立高風險評估機制，當違反保護令案件進入地檢署時，警政、社政系統要將所有評估資料給檢察官，讓檢方能全面評估是否有聲押的必要性，而當初謝姓男子違反保護令進入地檢署時，是沒有這些資料的。
衛福部次長呂建德也指出，在串接高風險評估資料上，確實有待精進之處，未來會強化提供佐證資料。
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