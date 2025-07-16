八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

曾沛恩2020年間時任八德分局八德派出所副所長，取締男子吳慶文違規停車，見吳加速逃離兩度倒車衝撞警車，朝吳的車輛射擊，造成車上楊姓女乘客中彈死亡。曾沛恩被依過失致死罪起訴，一、二審皆判無罪，最高法院今駁回上訴無罪確定。曾沛恩今表示，將持續維護社會公益，依法使用警械執行職務。

2020年3月27日，吳慶文因發現巡邏警車靠近，因此沿桃園市八德區介壽路490巷往建國路方向離去，曾沛恩見狀便透過車內廣播示意吳停車受檢，吳卻加速逃逸並衝撞警車。檢方指控，曾先下車先從吳慶文的車輛後方射擊2槍，見吳未停車，又連續朝車後方射擊3槍，其中1槍擊中坐在右前座的楊姓女子左大腿、左小腿處，另1槍射進楊女左後背，送醫不治，曾犯過失致死罪嫌。

桃園地院去年一審判決曾無罪；檢方上訴，台灣高等法院今年3月二審認為，警械使用條例「合理使用槍械」，應以客觀合理標準為判斷依據，亦即以一個身歷其境理性警察觀點加以判斷，而非以「事後諸葛」角度。

二審指出，依案發現場及外在環境綜合判斷，曾沛恩依當時合理認知，除使用槍枝射擊吳慶文車輛外，已無其他侵害較小替代方式可以有效達成執法目的。

二審認為，曾射擊前多次要求吳停車，如不停車就要開槍，已發出口頭警告，且他射擊時已盡量壓低射擊位置，施用強制力程度適當，合理使用槍械，難認有何過失，維持一審判決曾無罪。檢方再提上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，今駁回上訴而確定。