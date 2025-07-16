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家暴判太輕？司法院統計逾5成只判「拘役」立委質疑沒有嚇阻力

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市土城區日前發生家暴殺妻案件，謝姓男子違反保護令開庭後被無保飭回，隨即當街持刀殺害妻子與小姨子。立法院司法及法制委員會今舉行家暴保護令核發專案報告，根據衛福部書面資料，家暴犯罪中判處「拘役」為大宗，占5成以上。

衛福部報告指出，依司法院統計，2022年至2024年地方法院平均每年度受理聲請案件為3萬6696件，核發案件為1萬9582件，以每年家暴通報案件數16萬8100 件來看，僅21.8%家暴通報案件聲請民事保護令，11.7%獲核發民事保護令。

衛福部指出，檢視民事保護令核發時間，2022年至2024年各地方法院平均終結一件民事保護令所需天數為41.71日，其中緊急保護令為2.26時，暫時保護令為23.4日，通常保護令為51.94日。進一步檢視，保護令核發款項以「禁止相對人實施家庭暴力、騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為」為大宗，比率高達9成以上。

衛福部表示，2022年至2024年違反家庭暴力防治法案件中，每年平均犯家暴罪有3819人，違反保護令罪每年平均則為2280人，兩罪裁判結果均以「拘役」為大宗，占比超過五成，其次則為1年以下有期徒刑。

立委沈發惠質疑，違反保護令定罪率約97.1％，但4分之3是判處拘役或罰金，家暴初犯平均刑度為1.5個月、累犯為2.3個月，四年來只有2個人被判刑1年以上，如此對於家暴犯有威嚇力嗎？他提出要提升刑罰強度才能有效遏止家庭暴力。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

示意圖／ingimage
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衛福部 沈發惠 家暴 保護令

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