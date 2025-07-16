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吳沛憶發文批「洗頭要佔公款」 陳玉珍求償150萬失敗…判決理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨立委陳玉珍被爆欲在立委研究室裝盥洗設備，她不滿民進黨立委吳沛憶在臉書發文批評「洗頭要佔公款」，提民事訴訟向吳沛憶求償150萬元，台北地方法院今判陳玉珍敗訴，吳沛憶免賠，可上訴。

陳玉珍提告主張，她2024年7月9日被周刊爆料，想在立委研究室加裝盥洗設備，供自身使用，她立刻發聲明否認，並帶媒體參觀平時洗頭的地點，也就是立法院美容院，但吳沛憶仍在臉書貼文「國民黨不只陳玉珍洗頭要佔公款」，使大眾誤以為她貪汙，嚴重侵害名譽權，因此請求賠償150萬元。

吳沛憶則反駁，陳玉珍自稱有找過相關單位研究看過管線，有過夜需求才需盥洗設備，且媒體報導也揭露此事，況且國會議員就立法院經費預算使用應受公眾監督，屬於可受公評之事，她的臉書貼文為善意評論，請求法院駁回訴訟。

北院認為，周刊曾以「陳玉珍spa館」為標題報導陳玉珍有尋求立法院總務處協助在研究室設置盥洗設備，並經多次派員實地會勘評估後認為不可行，陳玉珍也在受訪時表示，研究室所在青島館是市定古蹟，所以也有請相關單位來研究，足認她確有想設置盥洗設備，也有與立法院總務處討論、實地會勘等事。

北院指出，陳玉珍為現任立法委員，且所使用的研究室青島二館為文化資產，管理維護、裝修維護研究室也與立法院費用均屬涉及公眾事務領域事項，吳沛憶的言論並非全然無據，且與公共事務相關，也無明知或重大輕率惡意。

判決認為，依吳沛憶所提出的參考資料，認為她已合理查證，而相信言論內容為真實，陳玉珍請求賠償150萬元無理由，今判決吳沛憶免賠，陳玉珍敗訴。

國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照片

陳玉珍 立法院 吳沛憶

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