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彰化伸港閃燈路口未減速…母女被撞飛少女身亡 心痛母獲緩刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子去年10月開車行經伸港鄉中華路，在巷道路口與騎機車載著女兒的陳女撞上，母女被撞飛摔落農田均受傷，14歲女兒更傷重不治，車禍鑑定報告，黃男與陳女到閃紅黃燈路口時均未減速是肇事原因，二人均被檢方依過失致死罪起訴，彰化地方法院判處黃男10月徒刑，陳女判刑2月、緩刑2年。

判決書指出，20歲黃男擔任水電工，去年10月23日晚間9點多開車行經伸港鄉中華路670巷與中華路958巷路口時，該路口有閃紅燈號誌，但黃男並未減速、未先停止於號誌交岔路口前，讓幹道車優先通行；而陳女騎機車載女兒柯女行經中華路958巷路口時，也有閃黃燈號誌，她也疏於注意未減速通行，以致二車相撞。

造成陳女母女被撞飛掉落農田受傷送醫，14歲女兒柯女右股骨開放性骨折合併壞死性筋膜炎，救治7天後仍因敗血性休克死亡；而陳女也有右股骨粉碎性骨折等傷害。

根據車禍鑑定，二人行車到路口時均未減速，黃男也未先停路口讓幹道車優先通行，黃男行車疏失為肇事主因，陳女為次因。

法官衡量，黃男因賠償金額差距未與被害人家屬達成和解，因此依過失致死罪判刑10月；而陳女雖有過失，但因遭喪女之痛，悲痛自責，其丈夫也為妻子求情希望法官予以緩刑，說平常都是妻子在接送女兒，妻子也很辛苦，妻子對於女兒過世很傷心，丈夫也不忍苛責，因此法官將陳女判刑2月，得易科罰金、緩刑2年。

黃姓男子去年10月開車行經伸港鄉中華路，在巷道路口與騎機車載著女兒的陳女撞上，母女被撞飛摔落農田均受傷，14歲女兒更傷重不治。資料照／民眾提供
黃姓男子去年10月開車行經伸港鄉中華路，在巷道路口與騎機車載著女兒的陳女撞上，母女被撞飛摔落農田均受傷，14歲女兒更傷重不治。資料照／民眾提供

車禍 彰化 妻子

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