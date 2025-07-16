88會館郭哲敏出庭喊「光明磊落」 點名檢舉人要法官查與偵辦人關係

88會館負責人郭哲敏被控經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，新北地方法院依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪，判郭11年8月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今首開庭，郭哲敏訴苦心情沉重，認為遭羅織罪名簡直是青天霹靂，這是對他最大的汙衊，同時點名李銘展、吳睿愷、徐奐宇3人聯手誣陷。

郭哲敏（41歲）被控以Awesome Entertainment （ＡＥ）集團名義，2018年1月起陸續以6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博行業，再以「包網平台」串接各博弈遊戲，與境外站長合作，和港、陸、菲、越、泰、印、緬、馬來西亞等境外玩家對賭、抽成，合計獲利1億1900餘萬美元，折合新台幣35億7900餘萬元。

郭等人為避免不法所得移入國內造成匯損，隱匿賭博及地下匯兌不法所得，又出資組跨境地下匯兌和洗錢集團，將線上博弈犯罪所得移入國內，並從事地下匯兌經手金額218億餘元，從中獲利1億2666萬餘元，再層層轉匯或購買泰達幣進行洗錢。

郭哲敏的大帳房杜韋蓁、親信張旭昇，與遭通緝潛逃的PGTalK負責人林秉文合作，鎖定詐騙集團成員有以虛擬帳戶掩飾贓款、進行洗錢的需求。他們與翁姓詐團成員約定，以九五折現金收購20名被害人遭詐騙購入的「ＰＧ點數」，再回賣給PGTalK，換取共計4萬3100顆泰達幣，藉此洗錢。

一審判決後，郭哲敏因否認犯行而上訴，檢察官則就一審不另為無罪部分上訴，認為賭博、非法經營地下匯兌也應量刑，且要沒收不動產。

高院今首度開庭，由受命法官陳銘壎行準備程序。郭表示，公司確實在做博弈，不過對象是國外合法經營博弈的站長，且台灣的IP皆鎖住，公司的概念是「上游供應商」，他一直很守法，沒有想在台灣從事賭博。對於檢察官指控「伺服器設在台灣」，他強調這是誤會，伺服器是用來測試，軟體沒問題才會給站長，上傳到美國亞馬遜公司的雲端伺服器。

另外，對於被指從事地下匯兌，郭哲敏也澄清說「沒有」，並指是徐奐宇等人因金錢糾紛，向調查局、檢察官黃錦秋、時任刑事警察局副局長黃建榮等人誣陷，害得他成了「地下匯兌老闆」。

郭哲敏遭李銘展稱是地下匯兌的老闆，但郭今稱李銘展2018年就用「華邦銀樓」經營地下匯兌，如果他從事地下匯兌，還需要透過銀行匯款嗎？郭表示他都請勤業眾信聯合會計師事務所替公司處理帳務，怎麼可能違法？郭說，吳睿愷聲稱他「介紹客戶」，但事實上他根本不認識檢舉他不法的人。

此外被檢方指為用來從事地下匯兌的「換」群組，郭哲敏也解釋那是一個委託吳睿愷、徐奐宇協助「代收代付」的群組，未涉及不同幣別轉換，且ＡＥ集團也只是「換」的客戶之一，他並非發起人或出資人、或有收取報酬。郭說，被指「地下匯兌經手218億元」，但他沒開過會、沒看過帳，真正的核心是李銘展、吳睿愷、徐奐宇3人，他也不認識。

ＡＥ集團母公司設在賽普勒斯，郭哲敏表示是為了稅務規劃，他每年報稅，一輩子光明磊落，認真打拼事業，卻被惡意陷害，除希望法官明察秋毫，也希望法官查清偵辦人員和檢舉人的關係。

郭哲敏二審由律師李秉錡、施宣旭辯護。施質疑作為證據的「Excel」檔如何驗真？李則認為檢舉人李銘展本來就透過「華邦」做地下匯兌，為掩飾自身罪刑而虛構事實，指控是轉移焦點。李秉錡表示，張旭昇與李銘展的合作關係與郭哲敏無干係，有獨立脈絡。