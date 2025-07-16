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母女騎車未減速遭未停讓汽車撞飛 母、駕駛均判刑

中央社／ 彰化16日電

陳女去年騎車載女兒遭黃男開車撞飛，女兒搶救不治；彰化地院認定，黃男未讓幹道車優先通行為肇事主因，陳女疏未注意減速為次因，各依過失致死罪處10月、2月徒刑，陳女獲緩刑。

彰化地方法院今天公布判決書，黃姓男子去年10月晚間開車行駛至彰化伸港鄉中華路670巷及中華路958巷路口時，疏未注意，未先停止於閃光紅燈號誌交叉路口前，讓幹道車優先通行，即貿然直行。

判決書指出，當時陳女騎車載14歲女兒沿中華路958巷朝彰新路七段401巷直行，至閃光黃燈號誌交叉路口也疏未注意減速接近，2車因而碰撞，導致陳女受傷，女兒則重傷送醫，搶救數日仍不治。

法官依據行車紀錄器影像、車輛行車事故鑑定等，認定黃男為肇事主因，陳女為肇事次因，考量黃男因金額差距過大未能與被害人家屬達成和解，陳女遭喪女之痛，內心備受煎熬且悲痛自責，分別依過失致人於死罪，處10月、2月刑期；陳女得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

陳女去年騎車載女兒遭黃男開車撞飛，女兒搶救不治；彰化地院認定，黃男未讓幹道車優先通行為肇事主因，陳女疏未注意減速為次因，各依過失致死罪處10月、2月徒刑，陳女獲緩刑。記者簡慧珍／攝影
陳女去年騎車載女兒遭黃男開車撞飛，女兒搶救不治；彰化地院認定，黃男未讓幹道車優先通行為肇事主因，陳女疏未注意減速為次因，各依過失致死罪處10月、2月徒刑，陳女獲緩刑。記者簡慧珍／攝影

撞飛 彰化

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