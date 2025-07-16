母女騎車未減速遭未停讓汽車撞飛 母、駕駛均判刑

陳女去年騎車載女兒遭黃男開車撞飛，女兒搶救不治；彰化地院認定，黃男未讓幹道車優先通行為肇事主因，陳女疏未注意減速為次因，各依過失致死罪處10月、2月徒刑，陳女獲緩刑。

彰化地方法院今天公布判決書，黃姓男子去年10月晚間開車行駛至彰化伸港鄉中華路670巷及中華路958巷路口時，疏未注意，未先停止於閃光紅燈號誌交叉路口前，讓幹道車優先通行，即貿然直行。

判決書指出，當時陳女騎車載14歲女兒沿中華路958巷朝彰新路七段401巷直行，至閃光黃燈號誌交叉路口也疏未注意減速接近，2車因而碰撞，導致陳女受傷，女兒則重傷送醫，搶救數日仍不治。