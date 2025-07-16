台女想要免費遊港澳 香港機場「換票」助大陸人偷渡到澳洲

高雄王姓女子為了帶女兒出國，受人蛇集團免費招待港澳等理由誘惑，先在台灣訂機票飛往澳洲里斯本，抵達香港轉機時，再把第二段機票交給中國大陸籍陳姓女子，讓陳女登機前往澳洲，不過陳一入境就被查獲，雄檢偵結，依入出國及移民法起訴王女和聯繫的簡姓男子。

檢方調查，簡姓男子前年7月接到中國人蛇集團「麥可」的指示，在台灣尋找願意交換登機票的人頭，成功可以拿到6萬元報酬。

簡男發現王姓女友人正想在暑假期間帶女兒出國，簡男便找上王女，宣稱只要到香港將機票轉給特定人，就可以獲得免費旅遊港澳的機會。

王女同意後，簡男便幫王女申請澳洲簽證，再由「麥可」協助幫簡、王兩人訂台灣飛往香港、香港飛往澳洲里斯本的兩段機票，同年8月間，簡男和王姓母女一起入境香港，在管制區內和陳姓女子碰面，王女將後面航段機票交給陳女後，便留在港澳旅遊。

陳女取得登機證後，再拿出偽造的王女護照，搭上香港飛往澳洲的班機，結果陳女下機時，因護照資料與王女不符，偷渡當場被抓包，澳洲警方便將案件移給台灣檢警偵辦。

雄檢偵辦時，簡男坦承受麥克委託，但辯稱自己沒有收到6萬元。王女則否認犯行，只坦承確實有帶女兒出國，但都是聽從簡男安排，沒有經手機票。