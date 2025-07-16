惡房客落跑留滿屋垃圾…彰化包租婆自費清了3卡車垃圾

彰化市一名包租婆遇到惡房客，不只租欠兩個房租及水電費，上月中未交接就漏跑，留下滿屋垃圾，髒亂不堪，經報警及存證信函寄送都置之不理，最後只好請清潔公司處理，花了6萬元清了3卡車垃圾，再花數十萬元修繕受汙損的設施，十分無奈。

這名女房東將整棟樓分層分租給房客，她說，其中二樓約30多坪，多年前由先生生前租給一名外送員，早先每月房租8500元，後來漲到1萬元，她在去年發現了這份租約，是在今年5月24日到期，她打算收回自用，於是告知這名約30多歲的房客。

女房東說，這名房客原本說5月底可以搬出，但一直沒有動靜，後來再說再延到6月15日。她說，她從來就進去過租屋，由於打算先整理房子，隔天她與一名施工師傅先進去看，卻發現房子鑰匙，竟然插在房門鑰匙孔，才知道他租金及水電費未繳，就已落跑。

她說，一進屋，才發現客廳、臥室與浴室全都堆滿垃圾，吃過的便當盒、寶特瓶堆積如同垃圾山，為之傻眼，差點昏倒，撲鼻而來的惡臭，令人作噁，螞蟻、蟑螂爬來爬去，施工師傅還要她「振作一點」，至今一個多月，身體仍一直很不舒服。

房東說，經報警及存證信函寄送，房客都置之不理，她只好自雇專業的清潔公司清理，共花了6萬元，清了3卡車才運完，如果加上資源回收處理的部分，將是更可觀。此外，因廁所實在髒到無法使用，房間地板、牆面抽菸泛黃，整層樓修繕費用要高達數十萬元。

她奉勸欲出租房子給人的房東慎選房客，切記不要像她一樣租給惡房客。