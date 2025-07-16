快訊

窮到滿手日幣！日圓狂殺貶破149 換匯見0.2005再刷新低

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

違規拒檢還衝撞警車…副所長開槍擊斃同車女 最高法院判決無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾沛恩2020年間時任桃園市警局八德派出所副所長，取締違規停車，見駕駛吳慶文加速逃離、兩度倒車衝撞警車，下車朝吳座車連開5槍，其中2槍擊中車上楊姓女乘客致死。曾沛恩被依過失致死罪嫌起訴，一、二審均判無罪，最高法院判決無罪，全案確定。

2020年3月27日，吳慶文發現警車靠近，沿桃園市八德區介壽路往建國路離去，曾沛恩示意停車受檢，吳卻加速逃逸並衝撞警車。檢控曾從吳車輛後方射擊2槍，見吳未停車，又朝車後方射擊3槍，1槍擊中坐在右前座楊女左大腿、左小腿處，另一槍射進楊女左後背，送醫不治，犯過失致死罪嫌。

桃園地方法院一審判決曾無罪；檢方上訴，台灣高等法院二審認為，警械使用條例「合理使用槍械」，應以客觀合理標準為判斷依據，亦即以一個身歷其境理性警察觀點加以判斷，而非以「事後諸葛」角度。

二審指出，案發現場瞬息萬變，要求警察須縝密思考後才能決定用槍，或以事後結果評價警察使用槍械合理性，警察將因擔心遭究責而延誤用槍時機，甚至危害到自身安全。

二審認為若要求警察消極執法，無法立即防止危害，甚至可能威脅第三人安全，無法有效行使國家任務。曾沛恩開槍目的不是要造成人員死傷，而是維持及恢復秩序，檢察官舉證無法證明曾犯罪。

二審指出，依案發現場及外在環境綜合判斷，曾沛恩依當時合理認知，除使用槍枝射擊吳慶文車輛外，已無其他侵害較小替代方式可以有效達成執法目的。

二審認為，曾射擊前多次要求吳停車，如不停車就要開槍，已發出口頭警告，且他射擊時已盡量壓低射擊位置，施用強制力程度適當，合理使用槍械，難認有何過失，維持一審判決曾無罪。檢方再提上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，駁回上訴而確定。

桃園市警八德分局八德派出所前副所長曾沛恩因取締違規停車車輛，遭對方倒車衝撞，曾開槍射擊，楊姓女乘客身中兩槍死亡，曾被訴過失致死，最高法院判決無罪確定。圖／本報記者翻攝
桃園市警八德分局八德派出所前副所長曾沛恩因取締違規停車車輛，遭對方倒車衝撞，曾開槍射擊，楊姓女乘客身中兩槍死亡，曾被訴過失致死，最高法院判決無罪確定。圖／本報記者翻攝

警車 警察 桃園

延伸閱讀

台南26歲男擁四槍 涉朝父開槍後開車自撞亡 父搶救中

全國禁制令符6月判決？「出生公民權案」將再挑戰最高法院

北檢主任檢察官江貞諭辦「柯文哲案」 升二審檢察官

好奇改造槍彈...他竟朝廠房、小貨車「試射」 法官一原因判5年半

相關新聞

2個「女網紅」之爭…律師李怡貞告贏 陳沂判罰2000還要賠1萬2千

網紅女律師李怡貞在臉書貼「然候」字句的圖卡，網紅陳沂截圖轉貼嘲諷李女把「然後」打錯字順道帶貨推銷葉黃素，陳女依違反著作權...

侵犯五月天、張惠妹音樂版權賺3082萬 「歡歌APP」違反著作權法起訴

手機K歌軟體「歡歌APP」遭滾石等唱片公司提告非法重製張惠妹、五月天518首歌曲，獲利3082萬元；台北地檢署偵查，今依...

彰化包租婆遇惡房客… 落跑還留下滿屋垃圾 自費清走3卡車垃圾

彰化市一名包租婆遇到惡房客，不只租欠兩個房租及水電費，上月中未交接就漏跑，留下滿屋垃圾，髒亂不堪，經報警及存證信函寄送都...

違規拒檢還衝撞警車…副所長開槍擊斃同車女 最高法院判決無罪確定

曾沛恩2020年間時任桃園市警局八德派出所副所長，取締違規停車，見駕駛吳慶文加速逃離、兩度倒車衝撞警車，下車朝吳座車連開...

影／靈異、搞笑都來！台中警防酒駕發短影音 今年酒駕死亡少22％

台中市警局為防制酒駕，今年拍攝4支創意短影音，加入搞笑、靈異元素，希望能提醒用路人不要喝酒上路，另外也到監理站針對初領駕...

小草標註檢察官照片、抹血散發 2人羈押禁見抗告遭駁

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。