違規拒檢還衝撞警車…副所長開槍擊斃同車女 最高法院判決無罪確定

曾沛恩2020年間時任桃園市警局八德派出所副所長，取締違規停車，見駕駛吳慶文加速逃離、兩度倒車衝撞警車，下車朝吳座車連開5槍，其中2槍擊中車上楊姓女乘客致死。曾沛恩被依過失致死罪嫌起訴，一、二審均判無罪，最高法院判決無罪，全案確定。

2020年3月27日，吳慶文發現警車靠近，沿桃園市八德區介壽路往建國路離去，曾沛恩示意停車受檢，吳卻加速逃逸並衝撞警車。檢控曾從吳車輛後方射擊2槍，見吳未停車，又朝車後方射擊3槍，1槍擊中坐在右前座楊女左大腿、左小腿處，另一槍射進楊女左後背，送醫不治，犯過失致死罪嫌。

桃園地方法院一審判決曾無罪；檢方上訴，台灣高等法院二審認為，警械使用條例「合理使用槍械」，應以客觀合理標準為判斷依據，亦即以一個身歷其境理性警察觀點加以判斷，而非以「事後諸葛」角度。

二審指出，案發現場瞬息萬變，要求警察須縝密思考後才能決定用槍，或以事後結果評價警察使用槍械合理性，警察將因擔心遭究責而延誤用槍時機，甚至危害到自身安全。

二審認為若要求警察消極執法，無法立即防止危害，甚至可能威脅第三人安全，無法有效行使國家任務。曾沛恩開槍目的不是要造成人員死傷，而是維持及恢復秩序，檢察官舉證無法證明曾犯罪。

二審指出，依案發現場及外在環境綜合判斷，曾沛恩依當時合理認知，除使用槍枝射擊吳慶文車輛外，已無其他侵害較小替代方式可以有效達成執法目的。