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影／靈異、搞笑都來！台中警防酒駕發短影音 今年酒駕死亡少22％

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局為防制酒駕，今年拍攝4支創意短影音，加入搞笑、靈異元素，希望能提醒用路人不要喝酒上路，另外也到監理站針對初領駕照、酒駕再犯的民眾，進行道安講習，期間播放創意短影音，今年以來酒駕事故死亡人數，降幅為22％，市警局交大表示，未來將持續滾動檢討。

台中市警局交大表示，今年陸續製作4支創意短影音，融合靈異、搞笑元素，會由前往監理站針對初領駕照及酒駕再犯的民眾辦理道安講習時，播放短影音，另外也會請民眾戴上酒駕模擬眼鏡，實際體驗酒精對人體感官與反應能力的影響，讓人未飲酒民眾也能體驗「酒醉狀態」。

交大指出，除透過各項宣導作為，也規畫「溯源專案」，確認行為人在餐廳、KTV、酒店等飲酒處所後，派員到店家宣導，利用第三方警政強化監督力量，今年上半年有14件。

另依道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實，台中市交通事件裁決處上半年於官網累計公布人數共343人。

台中市警局表示，今年1月1日至6月30日止，酒駕交通事故7人死亡，較去年同期死亡減少2人，降幅達22.2%；酒駕交通事故545人受傷，較去年同期減少81人，降幅達12.9%，顯現防制酒駕已有效果。

台中市警局長李文章說，今年上半年取締汽機車酒駕件數為2956件，取締量能居六都第一，警方將持續以「執法與宣導並重」策略，全面落實防制酒駕工作。

另再次提醒酒後駕駛不僅危害自身安全，更可能對他人造成無法挽回的悲劇，警方將會持續透過執法及宣導，貫徹市長「全民拒酒駕」政策，以提供市民安全交通環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市警局前往監理機關宣導時，會請民眾戴上酒駕模擬眼鏡。圖／台中市警局提供
台中市警局前往監理機關宣導時，會請民眾戴上酒駕模擬眼鏡。圖／台中市警局提供
台中市警局利用各項宣導、取締作為，加強防制酒駕，今年上半年酒駕死亡數，降幅達22％。圖／台中市警局提供
台中市警局利用各項宣導、取締作為，加強防制酒駕，今年上半年酒駕死亡數，降幅達22％。圖／台中市警局提供
台中市警局前往監理機關宣導時，會播放新拍的創意短影音。圖／台中市警局提供
台中市警局前往監理機關宣導時，會播放新拍的創意短影音。圖／台中市警局提供

酒駕 台中市 交通事故

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