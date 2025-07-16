小草標註檢察官照片、抹血散發 2人羈押禁見抗告遭駁

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠珠接續在照片上加工，塗抹血痕，揚言「命債命還」。戴接獲通知後自行到台北市刑大，林女與周姓男友則遭拘捕，戴稱製圖是為表達「司法不公」，北檢複訊後先後聲押戴瑞甯、林惠珠，周請回。台北地院5日凌晨裁定戴與林惠珠羈押禁見，台灣高等法院今駁回抗告。

高院合議庭認為，一審以戴瑞甯、林惠珠犯罪嫌疑重大，有事實足認有串證、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，且無法以具保、限制住居或科技監控等手段代替，為保全偵查程序順利進行，有羈押及禁止接見、通信必要，因此依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第4款、第105條第3款等規定，裁定羈押禁見，認事用法無違誤，應予維持。

台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡後，戴瑞甯曝光11名偵辦京華城案檢察官團隊照與個資，內容提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後再上傳3名台北地院法官照片，還說「又有人跑來挑釁我叫我不要刪文」；檢警立案調查後，戴發文強調「把司法官照片找出來公布是我一個幹的，跟民眾黨、鬼針草（臉書社團「鬼針草團隊」）都沒關」，但「命債命還」這種話不是他說的。

戴瑞甯是工程師，在軟體開發公司上班，台北市刑大3日前往汐止戴家搜索，查扣手機與相關電子設備。初步調查，戴瑞甯不認識周與林女，3人年齡約40歲，台北地檢署認為戴有勾串證人之虞，依違反個資法聲押禁見。

檢警調追查，曾任護理師的林惠珠涉在戴瑞甯製作的圖片上「加工噴血」，還註記「命債命還」等恐嚇標語，透過脆（Threads）社交平台瘋傳，意圖煽惑他人犯罪。她和周姓男友3日深夜在台中被捕，北檢訊後認為林女涉煽惑他人犯罪、恐嚇及違反個資法，且有串滅證之虞，聲請羈押，周則請回。

辦案人員搜索扣押手機，過濾LINE對話紀錄，研判戴瑞甯、林惠珠是「小草」。檢方認為戴與林女使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判重大疑慮；且他們的作為在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，有羈押禁見必要。北院4日晚間10點30分開羈押庭，5日凌晨1點多裁定2人羈押禁見。

經戴瑞甯、林惠珠抗告，高院今認為從卷證事實看來，北院的裁定並沒有不合之處，因此駁回，不得再抗告。

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