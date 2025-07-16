快訊

窮到滿手日幣！日圓狂殺貶破149 換匯見0.2005再刷新低

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

聽新聞
0:00 / 0:00

小草標註檢察官照片、抹血散發 2人羈押禁見抗告遭駁

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠珠接續在照片上加工，塗抹血痕，揚言「命債命還」。戴接獲通知後自行到台北市刑大，林女與周姓男友則遭拘捕，戴稱製圖是為表達「司法不公」，北檢複訊後先後聲押戴瑞甯、林惠珠，周請回。台北地院5日凌晨裁定戴與林惠珠羈押禁見，台灣高等法院今駁回抗告。

高院合議庭認為，一審以戴瑞甯、林惠珠犯罪嫌疑重大，有事實足認有串證、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，且無法以具保、限制住居或科技監控等手段代替，為保全偵查程序順利進行，有羈押及禁止接見、通信必要，因此依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第4款、第105條第3款等規定，裁定羈押禁見，認事用法無違誤，應予維持。

台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡後，戴瑞甯曝光11名偵辦京華城案檢察官團隊照與個資，內容提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後再上傳3名台北地院法官照片，還說「又有人跑來挑釁我叫我不要刪文」；檢警立案調查後，戴發文強調「把司法官照片找出來公布是我一個幹的，跟民眾黨、鬼針草（臉書社團「鬼針草團隊」）都沒關」，但「命債命還」這種話不是他說的。

戴瑞甯是工程師，在軟體開發公司上班，台北市刑大3日前往汐止戴家搜索，查扣手機與相關電子設備。初步調查，戴瑞甯不認識周與林女，3人年齡約40歲，台北地檢署認為戴有勾串證人之虞，依違反個資法聲押禁見。

檢警調追查，曾任護理師的林惠珠涉在戴瑞甯製作的圖片上「加工噴血」，還註記「命債命還」等恐嚇標語，透過脆（Threads）社交平台瘋傳，意圖煽惑他人犯罪。她和周姓男友3日深夜在台中被捕，北檢訊後認為林女涉煽惑他人犯罪、恐嚇及違反個資法，且有串滅證之虞，聲請羈押，周則請回。

辦案人員搜索扣押手機，過濾LINE對話紀錄，研判戴瑞甯、林惠珠是「小草」。檢方認為戴與林女使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判重大疑慮；且他們的作為在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，有羈押禁見必要。北院4日晚間10點30分開羈押庭，5日凌晨1點多裁定2人羈押禁見。

經戴瑞甯、林惠珠抗告，高院今認為從卷證事實看來，北院的裁定並沒有不合之處，因此駁回，不得再抗告。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

女子林惠珠（灰帽外套者）涉在戴瑞甯製作的檢察官圖片上，合成血跡、加上「命債命還」字眼。記者胡經周／攝影
女子林惠珠（灰帽外套者）涉在戴瑞甯製作的檢察官圖片上，合成血跡、加上「命債命還」字眼。記者胡經周／攝影
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。記者陳正興／攝影
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。記者陳正興／攝影

檢察官 恐嚇 司法官 個資

延伸閱讀

京華城案12月4日辯論 柯文哲可望交保時間恐落9月底、10月初

押了！涉豐原五口命案 台中「李團長」法院裁定羈押禁見

拒絕脫鞋配合安檢被罰2千 華航地勤不服提抗告遭駁回

北檢主任檢察官江貞諭辦「柯文哲案」 升二審檢察官

相關新聞

2個「女網紅」之爭…律師李怡貞告贏 陳沂判罰2000還要賠1萬2千

網紅女律師李怡貞在臉書貼「然候」字句的圖卡，網紅陳沂截圖轉貼嘲諷李女把「然後」打錯字順道帶貨推銷葉黃素，陳女依違反著作權...

侵犯五月天、張惠妹音樂版權賺3082萬 「歡歌APP」違反著作權法起訴

手機K歌軟體「歡歌APP」遭滾石等唱片公司提告非法重製張惠妹、五月天518首歌曲，獲利3082萬元；台北地檢署偵查，今依...

彰化包租婆遇惡房客… 落跑還留下滿屋垃圾 自費清走3卡車垃圾

彰化市一名包租婆遇到惡房客，不只租欠兩個房租及水電費，上月中未交接就漏跑，留下滿屋垃圾，髒亂不堪，經報警及存證信函寄送都...

違規拒檢還衝撞警車…副所長開槍擊斃同車女 最高法院判決無罪確定

曾沛恩2020年間時任桃園市警局八德派出所副所長，取締違規停車，見駕駛吳慶文加速逃離、兩度倒車衝撞警車，下車朝吳座車連開...

影／靈異、搞笑都來！台中警防酒駕發短影音 今年酒駕死亡少22％

台中市警局為防制酒駕，今年拍攝4支創意短影音，加入搞笑、靈異元素，希望能提醒用路人不要喝酒上路，另外也到監理站針對初領駕...

小草標註檢察官照片、抹血散發 2人羈押禁見抗告遭駁

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。