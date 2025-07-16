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急診醫師齊聚桃檢 認識醫療爭議處理流程及調解會運作

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園地檢署與社團法人台灣急診醫學會於昨（15）日，在桃檢共同舉辦「當急診醫師走進地檢署-桃園場」研討會，邀集來自全國各地的急診醫師及桃檢檢察官共同參與討論醫療事故預防及爭議處理法施行後之運作情況，以及現行醫療鑑定之替代措施等實務議題。

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桃園地檢署與社團法人台灣急診醫學會共同舉辦「當急診醫師走進地檢署-桃園場」研討會。圖：桃檢提供

桃檢表示，會中，由長期擔任醫療調解委員的醫師王志嘉講解醫預法施行後醫療爭議處理流程及調解會運作，再由桃檢主任檢察官王柏淨報告醫療案件之偵辦，讓與會醫師對於現行法制規定及實務運作充分瞭解後，立即進行「模擬偵查庭」與「模擬調解會」，藉由檢察官、律師、調解委員與急診醫師實際參與演練，使醫師們更能深刻體驗醫療爭議案件開庭過程與強制調解流程，透過親身體驗模擬活動，消彌對法律及程序不瞭解所產生的誤解與恐懼。

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模擬偵查庭。圖：桃檢提供

桃檢提到，研討會最後在學會常務理事吳肇鑫及桃檢襄閱主任檢察官黃榮德主持之下，藉由與會醫師提出醫療現場所遭遇之問題讓與會者共同討論，促進醫、法充分對話交流，使急診醫師能瞭解醫療爭議案件之法律概念及程序，檢察官也能理解急診醫療第一線所面臨的困境，在大家踴躍發言，交流熱烈之下，研討會圓滿順利結束。

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模擬調解會。圖：桃檢提供

桃檢強調，將持續參與醫學與法律雙方實務溝通交流，增進彼此理解，也透過法律專業協助，讓站在搶救生命最前線的急診醫師們能更安心執業，降低臨床處理時的擔憂，進而讓民眾得到最妥善的醫療照護，創造醫界、法界與民眾三贏的局面。

本文章來自《桃園電子報》。原文：急診醫師齊聚桃檢 認識醫療爭議處理流程及調解會運作

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醫師 桃園地檢署 急診醫學會

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