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室內設計公司欠稅305萬 去年迄今提轉帳逾3千萬…負責人被管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南一室內設計公司滯欠5年度營利事業所得稅、2年度營業稅等305萬多元，經南區國稅局台南分局等移送強制執行，行政執行署台南分署昨通知楊姓負責人到場，執行官發現他去年迄今自公司帳戶提領大額資金或轉帳高達3千萬多元，他辯稱是支付貨款，卻未用於清償稅款而遭管收。

據調查，該室內設計公司年營業額達上千萬元，卻滯欠109、110、111、112、113年度營利事業所得稅、111、112年度營業稅等，經南區國稅局台南分局等移送台南分署強制執行，尚欠金額合計305萬9013元。

行政執行官調查發現，37歲楊男為公司負責人，去年至今年間自公司帳戶提領大額資金或轉帳金額合計達3千萬多元，有部分款項挪為他或第3人公司使用。經訊問銀行資金流向為何？他辯稱支付貨款，匯到他個人帳戶是為了方便提領。

台南分署昨上午通知他到場，執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」等管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收。法官開庭審理後於昨晚裁定准予管收，隨即解送管收所。

台南分署昨通知楊姓負責人到場，經執行官訊問後，認他符合管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收獲准。圖／讀者提供
台南分署昨通知楊姓負責人到場，經執行官訊問後，認他符合管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收獲准。圖／讀者提供

強制執行 帳戶 台南

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