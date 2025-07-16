室內設計公司欠稅305萬 去年迄今提轉帳逾3千萬…負責人被管收

台南一室內設計公司滯欠5年度營利事業所得稅、2年度營業稅等305萬多元，經南區國稅局台南分局等移送強制執行，行政執行署台南分署昨通知楊姓負責人到場，執行官發現他去年迄今自公司帳戶提領大額資金或轉帳高達3千萬多元，他辯稱是支付貨款，卻未用於清償稅款而遭管收。

據調查，該室內設計公司年營業額達上千萬元，卻滯欠109、110、111、112、113年度營利事業所得稅、111、112年度營業稅等，經南區國稅局台南分局等移送台南分署強制執行，尚欠金額合計305萬9013元。

行政執行官調查發現，37歲楊男為公司負責人，去年至今年間自公司帳戶提領大額資金或轉帳金額合計達3千萬多元，有部分款項挪為他或第3人公司使用。經訊問銀行資金流向為何？他辯稱支付貨款，匯到他個人帳戶是為了方便提領。